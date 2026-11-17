Nike será el proveedor oficial del balón de la Champions League desde la temporada 2027/28. Foto: Expansión

Resumen: Resumen: Nike sustituirá a Adidas como proveedor oficial del balón de la Champions League desde 2027/28 hasta 2031. El acuerdo con UC3 (UEFA-EFC) cubre también Europa League, Conference League, Supercopa, Youth League y fútbol sala.

Nike será el nuevo proveedor oficial del balón de la Champions League a partir de la temporada 2027/28, poniendo fin a una relación de 26 años entre Adidas y la principal competición europea de clubes. El acuerdo fue confirmado este lunes por UC3, la empresa conjunta de la UEFA y los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), después de que la información fuera adelantada por ESPN.

El contrato se extenderá hasta 2031 y tendrá un alcance mayor que el que tenía la marca alemana. La firma estadounidense suministrará también los balones de la Europa League, la Conference League, la Supercopa de Europa, la Youth League y la Champions League de fútbol sala. Será la primera vez que las tres principales competiciones masculinas de clubes de la UEFA compartan un único proveedor de balones.

Adidas llegó a la Champions League en 2001 y desde entonces su balón, con el icónico diseño de estrellas, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol europeo. Ese modelo se utilizará por última vez en la final de la temporada 2026-27. La UEFA señaló que los detalles sobre el diseño del nuevo balón se darán a conocer más adelante, por lo que aún es una incógnita si mantendrá las famosas estrellas.

Para Nike no se trata de un terreno desconocido. La compañía de Oregon ya había suministrado los balones de la máxima competición continental a finales de la década de los noventa y hasta 2001, justo antes de que Adidas se hiciera con el contrato que ahora pierde.

Un acuerdo valuado en unos 45 millones de dólares al año

El contrato fue adjudicado después de un proceso competitivo abierto en marzo por UC3 y Relevent Football Partners, la agencia encargada de comercializar los derechos internacionales de las competiciones europeas. En abril pasado, UC3 anunció que había iniciado un periodo de negociación exclusiva con Nike, que ahora se concreta.

De acuerdo con The Athletic, el acuerdo estaría valorado en alrededor de 45 millones de dólares anuales, aunque las partes no han divulgado oficialmente las condiciones económicas del mismo.

Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, celebró la llegada de la nueva marca: «Nike aporta una increíble combinación de legado deportivo, creatividad e influencia cultural, con una gran capacidad para conectar con los aficionados de todo el mundo», y se comprometió «a ofrecer innovación, calidad y rendimiento en todos los niveles del fútbol europeo de clubes».

Vale recordar que en la actualidad la Europa League y la Conference League se disputan con balones de Kipsta, la marca de fútbol de Decathlon, dentro de un acuerdo que vence al final de la temporada 2026/27, justo cuando arrancará la era Nike.

Otro golpe de Nike a Adidas

El relevo en la Champions coincide con otra batalla que la marca estadounidense le ganó recientemente a su histórica rival: a partir de 2027 también vestirá a la selección de fútbol de Alemania, después de más de siete décadas de unión entre el combinado teutón y Adidas.

Con este movimiento, Nike recupera terreno en el negocio de los balones oficiales, donde había perdido presencia en los últimos años. Hoy, Puma suministra los balones de la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Copa Libertadores y la Copa América, mientras que Adidas conserva los contratos de la Bundesliga, la Eurocopa y el Mundial. En la Ligue 1 de Francia se juega con Kipsta.

La noticia generó reacciones inmediatas entre los aficionados, muchos de ellos nostálgicos del balón de estrellas que acompañó las noches más grandes del fútbol europeo durante más de dos décadas y media. El cambio entrará en vigor cuando arranque la fase de liga de la temporada 2027/28, que nuevamente contará con 36 equipos en cada una de las tres competiciones masculinas.

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