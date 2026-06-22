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Resumen: Se pudo establecer que la víctima pertenecía a la comunidad LGTBIQ+. Residía solo en el apartamento donde fue ultimado y al parecer esperaba unas personas para cerrar un negocio

Escabrosos detalles del homicidio en el barrio Boston: asesinan a un pensionado de 73 años y le roban bolsas ¿con dinero?

Minuto30.com .- Se conocen nuevos y escabrosos detalles del atroz crimen perpetrado al interior de un apartamento en el céntrico barrio Boston de Medellín. El hecho, que inicialmente estuvo rodeado de rumores, dejó como saldo el asesinato de un adulto mayor y a su hermana amordazada tras un violento hurto.

Perfil de la víctima

Según se conoció, la víctima mortal era un hombre de 73 años de edad, licenciado y pensionado del magisterio desde el año 2022. Al parecer actualmente se dedicaba a la comercialización independiente de propiedad raíz.

Al momento del hallazgo, vestía camiseta negra, pantalón rojo y botas negras.

Se pudo establecer además que pertenecía a la comunidad LGTBIQ+. Residía solo en el apartamento donde fue ultimado, pero era propietario de otros cuatro inmuebles en el mismo edificio, los cuales tenía arrendados.

Reconstrucción del crimen: una visita letal de 40 minutos

De acuerdo con las primeras pesquisas, el crimen habría sido premeditado bajo la fachada de una cita de negocios. La víctima se encontraba esperando a los supuestos clientes en su vivienda cuando ocurrió el fatal desenlace.

Al apartamento habrían ingresado cuatro hombres, a quienes la víctima aparentemente esperaba para concretar un negocio.

Una vez adentro, los agresores habrían reducido al adulto mayor. Lo ataron y amordazaron con cinta adhesiva en pies, manos y boca, dejándolo inmovilizado boca arriba sobre su cama.

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En el lugar se encontraba de visita una hermana del occiso que había llegado a hacerle una visita esporádica. Ella también fue atada y amordazada por los delincuentes.

Los criminales le habrían quitaron la vida al hombre de 73 años, al parecer, mediante asfixia mecánica, mientras registraban violentamente el lugar durante aproximadamente 40 minutos.

Inicialmente, había circulado el rumor de que dos personas fueron halladas vivas y amordazadas junto al cadáver; sin embargo se ha confirmado que la única sobreviviente en el lugar fue la hermana de la víctima.

¿Millonario hurto?

El apartamento fue hallado totalmente desordenado. Según testigos, los cuatro hombres huyeron con rumbo desconocido llevándose consigo dos paquetes en bolsas negras, cuyo contenido exacto se desconoce, pero que presuntamente estarían llenos de dinero.

En el lugar no se encontraron los documentos personales ni el teléfono celular de la víctima, dificultando el rastreo inicial de sus comunicaciones.

Pese a la huida de los criminales, se conoció que las autoridades lograron recolectar una huella dactilar en la escena del crimen. Esta evidencia ya se encuentra bajo estricta investigación y podría ser la pieza fundamental para identificar y capturar a los responsables de este violento homicidio.