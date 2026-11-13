Foto de archivo

Resumen: Un hombre de 29 años fue enviado a la cárcel por un violento asalto a una vivienda del oriente de Medellín en el que una persona murió y otra quedó herida. Le imputaron cuatro delitos agravados. Así avanza el caso.

A la cárcel presunto responsable del asalto en Buenos Aires que dejó un hijo muerto y un papá herido

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Juan David V., de 29 años, señalado de participar en el violento asalto en Buenos Aires que dejó a un hombre muerto y a su padre gravemente herido. La decisión se tomó el 13 de noviembre, tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de febrero en una vivienda del barrio Buenos Aires, al oriente de Medellín. Esa noche, la familia departía tranquilamente en la residencia. El hombre que murió era un paisa de 29 años que residía en Estados Unidos y había regresado a la ciudad para visitar a sus seres queridos.

De acuerdo con lo reportado por Hora 13 Noticias, la investigación estuvo a cargo de un fiscal de la URI Seccional Medellín y el Grupo de Homicidios del CTI. Según ese trabajo, varios hombres forzaron las cerraduras de la casa e intimidaron con armas de fuego a los residentes para exigirles una suma de dinero en dólares que, al parecer, guardaban en el inmueble.

¿Cómo ocurrió el violento asalto en Buenos Aires?

En medio del robo, uno de los habitantes intentó oponerse a los delincuentes y recibió un disparo en la cabeza que le causó la muerte. Al tratar de auxiliarlo, su padre también fue atacado y recibió un impacto de bala en el abdomen.

Según las primeras versiones del caso, el hombre herido, de 49 años, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde tuvo que ser sometido a una cirugía.

Antes de escapar, los agresores revisaron todas las habitaciones de la vivienda y se llevaron joyas de oro y otros objetos de valor, avaluados en más de $100 millones de pesos. De acuerdo con las primeras versiones del caso, huyeron en un vehículo que los esperaba afuera de la casa.

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¿Cómo capturaron al presunto responsable?

Tras varios meses de seguimiento, análisis de cámaras de seguridad y recolección de pruebas en campo, los investigadores del CTI identificaron a Juan David V. como uno de los presuntos responsables del asalto en Buenos Aires. El hombre fue capturado el 10 de noviembre en inmediaciones de la Plaza Minorista, en el centro de Medellín.

Foto: Policía Nacional

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, todos en modalidad agravada. Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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¿Qué dicen las autoridades sobre los hurtos a viviendas?

El asalto en Buenos Aires se suma a los casos de hurtos a viviendas que investigan las autoridades en la ciudad. De acuerdo con las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), los hurtos a residencias en Medellín han venido a la baja: con corte al 19 de junio de 2026 se registraban 560 casos en la ciudad, un 25 % menos que en el mismo periodo del año anterior. En todo 2025 se denunciaron 1.444 robos a viviendas, un 12 % menos que en 2024. Sin embargo, las autoridades han advertido que los delincuentes cambian constantemente de modalidades, por lo que llaman a la ciudadanía a no bajar la guardia.

Entre las recomendaciones de las autoridades para proteger las viviendas están verificar que puertas y ventanas queden aseguradas, instalar sistemas de alarma y cámaras de seguridad, no dejar objetos de valor a la vista, avisar a un vecino o familiar cuando la casa quede sola y reportar cualquier movimiento sospechoso a la línea de emergencias 123. Las autoridades suelen reforzar estos llamados en temporadas de descanso, cuando muchas familias salen de viaje y las viviendas quedan solas.

El caso del asalto en Buenos Aires continúa en manos de la Fiscalía, que reúne las pruebas contra el procesado. El procesado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.