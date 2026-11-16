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Resumen: Bélgica derrotó 4-1 a Italia en Bruselas, en la última jornada del grupo de la Liga A de la Nations League. Francia y Bélgica avanzan a cuartos; Italia, tercera, queda fuera de esa fase y seguirá en la Liga A.

Bélgica goleó 4-1 a Italia y la dejó fuera de los cuartos de la Nations League

Bélgica goleó 4-1 a Italia este domingo en el estadio Rey Balduino de Bruselas, en la última jornada del grupo de la Liga A de la UEFA Nations League, y se clasificó a los cuartos de final junto a Francia. Los italianos, que con un empate habrían avanzado, quedaron fuera de esa fase.

Italia empezó arriba, Bélgica lo dio vuelta

Italia se puso adelante con un gol de Pio Esposito. La reacción belga fue inmediata: Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy y Jérémy Doku marcaron en apenas once minutos y los locales se fueron al descanso 3-1.

En el segundo tiempo, Diego Moreira cerró la cuenta. Hacia el final, Esposito falló un penal que atajó el portero belga Senne Lammens.

Lo que deja el resultado

Italia llegaba con ilusión tras vencer 3-1 a Francia tres días antes. Con este resultado, Francia y Bélgica avanzan a los cuartos de final de la Nations League. Italia terminó tercera del grupo, quedó sin cuartos de final y seguirá en la Liga A, según informó la UEFA.

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