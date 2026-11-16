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    • Bélgica goleó 4-1 a Italia y la dejó fuera de los cuartos de la Nations League

    Bélgica venció 4-1 a Italia en Bruselas y avanzó a cuartos de la Nations League con Francia. Los azzurros quedaron terceros del grupo y siguen en la Liga A.

    Publicado por: SoloDuque

    Jugadores de Italia se abrazan para celebrar un gol
    Foto: Redes Sociales
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    Bélgica goleó 4-1 a Italia y la dejó fuera de los cuartos de la Nations League

    Resumen: Bélgica derrotó 4-1 a Italia en Bruselas, en la última jornada del grupo de la Liga A de la Nations League. Francia y Bélgica avanzan a cuartos; Italia, tercera, queda fuera de esa fase y seguirá en la Liga A.

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    Bélgica goleó 4-1 a Italia este domingo en el estadio Rey Balduino de Bruselas, en la última jornada del grupo de la Liga A de la UEFA Nations League, y se clasificó a los cuartos de final junto a Francia. Los italianos, que con un empate habrían avanzado, quedaron fuera de esa fase.

    Italia empezó arriba, Bélgica lo dio vuelta

    Italia se puso adelante con un gol de Pio Esposito. La reacción belga fue inmediata: Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy y Jérémy Doku marcaron en apenas once minutos y los locales se fueron al descanso 3-1.

    En el segundo tiempo, Diego Moreira cerró la cuenta. Hacia el final, Esposito falló un penal que atajó el portero belga Senne Lammens.

    Lo que deja el resultado

    Italia llegaba con ilusión tras vencer 3-1 a Francia tres días antes. Con este resultado, Francia y Bélgica avanzan a los cuartos de final de la Nations League. Italia terminó tercera del grupo, quedó sin cuartos de final y seguirá en la Liga A, según informó la UEFA.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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