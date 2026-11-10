Resumen: Un incendio en Bogotá movilizó a los bomberos a una fábrica cercana a La Sábana. El humo y la ceniza obligan a transitar con precaución por la Calle 13.

Incendio en Bogotá: fábrica en llamas cerca a La Sábana llena de humo y ceniza la Calle 13

Un incendio en Bogotá movilizó a los bomberos hasta una fábrica en la Calle 13, cerca de la estación La Sábana. El reporte preliminar indica que no se registran personas heridas.

La atención de la emergencia fue reportada el 10 de noviembre. El humo y la caída de ceniza motivaron un llamado a quienes transitan por este sector de la capital.

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¿Qué precaución tomar ante el incendio en Bogotá?

Las autoridades recomendaron transitar con precaución por la presencia de humo y ceniza en la vía, mientras los bomberos atendían la emergencia.

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La información inicial sobre el incendio en Bogotá no incluye una causa confirmada ni un balance de daños. El dato de que no hay heridos corresponde al reporte preliminar y no a un balance definitivo de la emergencia.

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