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    Incendio en Bogotá: fábrica en llamas cerca a La Sábana llena de humo y ceniza la Calle 13

    Incendio en Bogotá moviliza a los bomberos cerca de La Sábana. El humo y la ceniza afectan la Calle 13. Esto se sabe.

    Publicado por: Melissa Noreña

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    Incendio en Bogotá: fábrica en llamas cerca a La Sábana llena de humo y ceniza la Calle 13

    Resumen: Un incendio en Bogotá movilizó a los bomberos a una fábrica cercana a La Sábana. El humo y la ceniza obligan a transitar con precaución por la Calle 13.

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    Un incendio en Bogotá movilizó a los bomberos hasta una fábrica en la Calle 13, cerca de la estación La Sábana. El reporte preliminar indica que no se registran personas heridas.

    Bomberos atienden incendio en Bogotá cerca de La Sábana

    Foto: Redes Sociales

    La atención de la emergencia fue reportada el 10 de noviembre. El humo y la caída de ceniza motivaron un llamado a quienes transitan por este sector de la capital.

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    ¿Qué precaución tomar ante el incendio en Bogotá?

    Las autoridades recomendaron transitar con precaución por la presencia de humo y ceniza en la vía, mientras los bomberos atendían la emergencia.

    Seguir canal en WhatsAppBogotá Ciudad

    La información inicial sobre el incendio en Bogotá no incluye una causa confirmada ni un balance de daños. El dato de que no hay heridos corresponde al reporte preliminar y no a un balance definitivo de la emergencia.

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