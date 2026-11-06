Resumen: La Superintendencia Nacional de Salud intensificó la vigilancia sobre la EPS Sanitas por las fallas en la entrega de medicamentos en Bogotá tras el cambio de operador de Cruz Verde a Colsubsidio. En una mesa de trabajo, la EPS reportó 60.799 fórmulas entregadas (84 %) y la Supersalud le exigió reportes semanales de los usuarios con entregas pendientes. Conozca las medidas del plan de contingencia, los puntos de atención y qué deben hacer los afiliados para reclamar sus medicamentos.

EPS Sanitas, bajo la lupa: reportes semanales a la Supersalud hasta que lleguen todos los medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud le puso la lupa a la EPS Sanitas por los problemas en la entrega de medicamentos en Bogotá. La entidad anunció que hará seguimiento estricto al plan de contingencia que la aseguradora puso en marcha tras el cambio de operador farmacéutico, que dejó a miles de afiliados haciendo largas filas para reclamar sus fórmulas.

La decisión se conoció a través de un comunicado oficial, luego de una mesa de trabajo entre la Supersalud y delegados de la EPS, liderada por el superintendente de salud ad hoc para la EPS Sanitas, Luis Gabriel Fernández Franco. En la reunión se revisó la atención de los afiliados que todavía tienen solicitudes pendientes y las acciones para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos.

Según las cifras presentadas por la aseguradora, el nivel de dispensación llegó al 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas desde que el nuevo operador empezó a funcionar. Sin embargo, la Superintendencia no se quedó solo con el porcentaje general y le exigió a la EPS actualizar semanalmente las bases de datos de los usuarios que aún están esperando sus medicamentos, para verificar caso por caso el avance de las medidas.

El origen del problema está en el cambio de dispensario: desde el 1 de noviembre, Colsubsidio asumió la entrega de los medicamentos del Plan de Beneficios en Salud que antes manejaba Cruz Verde, que decidió no renovar el convenio con la entidad. La transición dejó durante los primeros días escenas de afiliados madrugando en filas y quejas por las demoras en varios puntos de la capital.

La propia EPS Sanitas reconoció que, durante los tres primeros días hábiles de operación, hubo una afluencia «inusual y atípica» de afiliados en algunas de las 29 sedes dispuestas por Colsubsidio en Bogotá, por lo que recomendó acudir a los dispensarios en la fecha indicada en la fórmula médica para evitar aglomeraciones.

Sobre el cambio, el gerente de Medicamentos del Grupo Keralty/EPS Sanitas, Mauricio Rubio, aseguró en una entrevista con Caracol Radio que «todo está contratado con Colsubsidio y todo se va a entregar», y explicó que con el nuevo operador hay 40 cajas más de atención y droguerías exclusivas para la mayoría de usuarios.

¿Qué medidas tomó la EPS Sanitas para normalizar las entregas?

Entre las acciones del plan de contingencia, que la Supersalud dejó bajo seguimiento, están la ampliación de la vigencia de las órdenes médicas, para que los usuarios no pierdan la posibilidad de reclamar sus medicamentos mientras se normaliza el servicio, y la flexibilización del proceso de entrega con la presentación de la fórmula médica.

Además, la EPS habilitó de manera temporal un servicio de entrega domiciliaria gratuita, reforzó el personal en los puntos de atención, abrió nuevos canales de servicio y amplió los horarios de atención en los dispensarios.

La Superintendencia señaló que estas medidas permanecen bajo seguimiento y que continuará verificando su aplicación y el efecto que tienen sobre los usuarios con entregas pendientes, pues la prioridad es garantizar la continuidad de los tratamientos.

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¿Dónde y cómo reclamar los medicamentos de la EPS Sanitas?

La nueva red de Colsubsidio quedó organizada en cuatro zonas de Bogotá: el norte con 14 puntos, el occidente con nueve, el sur con cuatro y el centro con dos sedes. Tres establecimientos atienden durante las 24 horas y cinco sedes están habilitadas para la entrega de medicamentos no PBS formulados por MIPRES: Unicentro de Occidente, Clínica Universitaria Colombia, Calle 26, Portal Norte y Clínica Roma.

Los afiliados deben tener en cuenta que las autorizaciones vigentes se trasladaron automáticamente de Cruz Verde a Colsubsidio, por lo que no tienen que repetir el trámite. El nuevo número de autorización les llega por mensaje de texto o correo electrónico, y también pueden consultarlo en la Oficina Virtual y en la aplicación de la EPS Sanitas.

Para las entregas periódicas de dos, tres y seis meses que quedaron pendientes, la instrucción ya fue dada a Colsubsidio: si la fórmula está vigente y cumple los requisitos, se entrega sin necesidad de cambiarla, aunque haya quedado dirigida a Cruz Verde.

Los productos de nutrición conocidos como APME seguirán siendo entregados por el operador MTD y no pasaron a Colsubsidio.

La Supersalud indicó que mantendrá las mesas de trabajo y los reportes periódicos hasta que se normalice por completo el servicio en Bogotá, y que el seguimiento no se limitará a los porcentajes de dispensación, sino que también revisará los casos individuales que siguen pendientes.

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