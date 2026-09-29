Atención afiliados: EPS Sanitas anuncia cambio de operadores para la entrega de medicamentos

Resumen: La EPS Sanitas confirmó una reestructuración logística en su red de dispensación de medicamentos que entrará en vigencia a partir de este primero de octubre

Minuto30.com .- La EPS Sanitas confirmó una reestructuración logística en su red de dispensación de medicamentos que entrará en vigencia a partir de este primero de octubre. La medida implica la transición de Cruz Verde hacia nuevos operadores, impactando los servicios de salud para millones de usuarios en la capital del país y el departamento de Antioquia.

De acuerdo con las directrices entregadas por la entidad promotora de salud, los detalles de este proceso de empalme son:

Transición en Bogotá: A partir del 1 de octubre, la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) pasará a manos de Colsubsidio, que habilitará cuatro puntos de atención. Por su parte, Cruz Verde continuará entregando los fármacos del plan básico (PBS) únicamente hasta el próximo 31 de octubre.

Nueva red en Antioquia: Para el caso de Medellín y otros cuatro municipios del departamento, la empresa Ramédicas asumirá de forma progresiva, entre el 1 y el 15 de octubre, la dispensación total de los medicamentos, cubriendo tanto las categorías PBS como las No PBS.

Sedes y horarios en Medellín: Los usuarios podrán acercarse a las nuevas sedes de Ramédicas ubicadas en las carreras 80, 46 y 43 A, así como en el Mall La Gran Vía. El servicio se prestará de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., y los sábados desde las 7:00 a. m. hasta las 12:00 m.

Impacto poblacional: Esta modificación logística abarca a una gran proporción de los más de 6,1 millones de afiliados que tiene la EPS a nivel nacional, especialmente en Bogotá, donde concentra cerca de 1,8 millones de usuarios (1,6 millones del régimen contributivo y más de 157.000 del subsidiado).

Frente a esta etapa de transición, la EPS hizo un llamado especial a sus afiliados en la capital del país, instándolos a verificar detalladamente si sus fórmulas médicas corresponden a medicamentos PBS o No PBS antes de acudir a los puntos de entrega, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y traumatismos en el servicio.

Cambios en todo el país

Para conocer donde puede reclamar sus medicamenteos a partir del 1 de octubre ingrese a este link: https://www.epssanitas.com/usuarios/web/nuevo-portal-eps/gestores-farmaceuticos#gsc.tab=0