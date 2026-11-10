Resumen: Resumen: Dos hombres fueron capturados en Suba tras, presuntamente, ingresar a una vivienda del barrio La Alhambra. Huyeron por los tejados y se escondieron en un colegio, donde fueron ubicados y capturados.

¡Huyeron por los tejados y se metieron a un colegio! Capturan a dos presuntos ladrones en Suba

Dos hombres fueron capturados en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, luego de que, presuntamente, ingresaran a una vivienda del barrio La Alhambra y emprendieran una particular huida por los tejados de las casas del sector. Los señalados terminaron escondidos dentro de una institución educativa, donde fueron ubicados y capturados.

El hecho se registró la noche del domingo 8 de noviembre de 2026. De acuerdo con versiones preliminares, los dos hombres habrían entrado a una casa ubicada en el sector de la calle 115, a pocos metros del CAI del barrio, con la presunta intención de cometer un hurto.

Según la información conocida, al ingresar al inmueble se activaron las alarmas, que alertaron sobre lo que estaba ocurriendo. Los vecinos también advirtieron movimientos sospechosos y sorprendieron a los presuntos delincuentes dentro de la vivienda.

Huida por los tejados y escondite en un colegio

Al verse descubiertos, los dos hombres salieron hacia los techos y comenzaron a desplazarse entre las viviendas para intentar escapar. Según el relato de los residentes, la búsqueda se extendió por cerca de una hora.

En medio de la huida, los señalados habrían ingresado a las instalaciones de un colegio cercano (identificado por los vecinos como el colegio Renfort) para intentar esconderse. Sin embargo, la alarma de la institución educativa también se habría activado, lo que facilitó que las autoridades llegaran hasta el lugar, los ubicaran y los capturaran.

De acuerdo con el relato de los residentes, la tensión aumentó cuando algunos vecinos, indignados por lo ocurrido, intentaron tomar justicia por mano propia. Las autoridades intervinieron para evitar que los capturados fueran agredidos y garantizar su integridad.

¿Quiénes son los capturados?

Los dos detenidos tienen 27 y 34 años. Según versiones preliminares, uno de ellos tenía una orden judicial vigente por el delito de hurto.

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Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según versiones preliminares, los delitos señalados son violación de habitación ajena y daño en bien ajeno.

Como en todo proceso, los dos hombres se presumen inocentes hasta que la justicia determine lo contrario.

Los delitos señalados en el caso

La violación de habitación ajena, tipificada en el artículo 189 del Código Penal colombiano, sanciona a quien se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en una habitación ajena o en sus dependencias inmediatas. La norma también castiga a quien, por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes.

Por su parte, el daño en bien ajeno, previsto en el artículo 265 del mismo Código, castiga a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe un bien ajeno, mueble o inmueble, con prisión de 16 a 90 meses y multa, siempre que la conducta no constituya un delito sancionado con pena mayor. La norma prevé una pena menor cuando el monto del daño no excede de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Vecinos denuncian más robos en el sector

El caso no sería un hecho aislado, según las denuncias de los habitantes de La Alhambra. Los residentes aseguran que en la zona se habrían presentado al menos ocho ingresos a viviendas en los últimos tiempos, sin que hasta el momento se haya establecido si los dos capturados estarían relacionados con esos hechos. Según sus denuncias, los presuntos responsables habrían quedado registrados en videos de cámaras de seguridad del sector.

Ante esta situación, la comunidad pide mayor presencia de las autoridades, patrullajes permanentes y acciones contundentes para prevenir nuevos hechos delictivos.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123.

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