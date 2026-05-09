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Resumen: Un informe periodístico difundido por Testigo Directo señala que en la cárcel El Buen Pastor, algunas internas estarían realizando transmisiones de contenido para adultos usando dispositivos con acceso a internet, pese a las restricciones del INPEC. El caso ha generado cuestionamientos sobre los controles dentro del penal y el ingreso de equipos prohibidos.

¿Cárcel o estudio webcam? Revelan presunto negocio de transmisiones para adultos desde El Buen Pastor

Un informe difundido por el programa Testigo Directo volvió a poner bajo la lupa lo que ocurre al interior de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, tras revelar supuestas irregularidades relacionadas con el uso de dispositivos tecnológicos dentro del establecimiento.

Según lo expuesto en el reportaje, algunas personas privadas de la libertad estarían realizando transmisiones de contenido para adultos desde el interior del penal, a pesar de las restricciones vigentes sobre el ingreso y uso de celulares, cámaras y acceso a internet.

Lo que expuso el reportaje periodístico

De acuerdo con lo presentado por Testigo Directo, dentro del centro penitenciario existiría una dinámica en la que varias internas se organizarían para usar equipos con conectividad, rotando turnos para realizar transmisiones en línea.

El informe señala que esta actividad habría sido utilizada como una fuente de ingresos económicos durante el tiempo de reclusión, con pagos que, según lo denunciado, serían recibidos directamente o enviados a familiares de las internas.

En el mismo contenido audiovisual, una de las voces recogidas describe que este tipo de trabajos se realizarían de manera coordinada entre varias reclusas, lo que ha generado debate sobre la magnitud del fenómeno dentro del penal.

Reglas penitenciarias y cuestionamientos

En las cárceles del país, incluido el establecimiento de El Buen Pastor, está prohibido el ingreso de celulares, cámaras y dispositivos con conexión a redes de comunicación. Estas medidas son controladas por el INPEC, encargado de la vigilancia y custodia de la población reclusa.

El informe ha reavivado preguntas sobre cómo estos elementos estarían ingresando al penal y bajo qué condiciones podrían estarse utilizando para transmisiones en tiempo real, pese a los controles establecidos.

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Debate sobre el control dentro de las cárceles

Tras conocerse la denuncia, el tema se trasladó rápidamente a la discusión pública, especialmente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la efectividad de las requisas y la supervisión dentro de los centros penitenciarios.

Algunos señalan que el uso de teléfonos móviles en cárceles no es un fenómeno nuevo y que incluso ha sido asociado con otros delitos como la extorsión desde establecimientos penitenciarios. Otros, en cambio, enfocan la discusión en las fallas estructurales del sistema de control carcelario y en la dificultad de evitar el ingreso de elementos prohibidos.

Postura de las autoridades y estado del caso

Hasta el momento de la difusión del reportaje, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte del INPEC frente a las denuncias presentadas.

Tampoco se han anunciado investigaciones disciplinarias o administrativas relacionadas directamente con los hechos expuestos en el informe televisivo.

Un debate que sigue abierto

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el control tecnológico en las cárceles colombianas y las dificultades que enfrentan las autoridades para prevenir el ingreso de dispositivos prohibidos.

Mientras tanto, la controversia continúa entre quienes ven el hecho como una muestra de fallas en la vigilancia penitenciaria y quienes lo interpretan como parte de problemáticas sociales y económicas más amplias dentro del sistema carcelario.