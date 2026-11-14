Foto: Fiscalía General de la Nación

Resumen: Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Keiner Marrugo, señalado de herir de muerte a una mujer que intentó defender a una vecina de una agresión en el barrio Barrancas, en Usaquén, Bogotá. Un fiscal de la Unidad de Vida le imputó feminicidio agravado, cargo que no aceptó. Fue capturado el 9 de noviembre en Cartagena.

Cárcel para Keiner Marrugo, señalado de matar a una vecina que auxilió a una mujer en Usaquén

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Keiner Marrugo, señalado de herir de muerte a una mujer que intentó defender a una vecina de una agresión en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El hombre deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso penal en su contra.

La decisión se conoció este sábado 14 de noviembre y llega después de la captura del procesado en Cartagena (Bolívar), que se concretó el pasado 9 de noviembre. Según la información entregada por la Alcaldía de Bogotá, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó.

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Lo que ocurrió en el barrio Barrancas

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado 17 de octubre de 2026, en un edificio residencial del barrio Barrancas. De acuerdo con las evidencias reunidas por la Fiscalía, los gritos de auxilio de una mujer que presuntamente era golpeada por su compañero sentimental llevaron a dos vecinas a ingresar al apartamento ubicado en el primer piso, de donde provenían los llamados.

Las dos mujeres le reclamaron al hombre por la violencia que ejercía contra su pareja y buscaron que cesara la agresión. Según la investigación, en respuesta, Marrugo habría tomado un arma cortopunzante y lesionó a una de ellas en el cuello. También habría intentado atacar a la acompañante de la víctima, pero no alcanzó a herirla.

Tras el ataque, el señalado agresor abandonó el inmueble junto con su compañera sentimental y no prestó ayuda a la mujer herida. La víctima fue trasladada a un centro médico, pero, ante la gravedad de la lesión, murió el 19 de octubre, dos días después de la agresión.

La captura en Cartagena y la medida de aseguramiento

Con las labores de policía judicial adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se obtuvo una orden de captura contra el hombre señalado. Esa orden se hizo efectiva el pasado 9 de noviembre en el barrio Santa Rita de Cartagena, ciudad a la que, según las autoridades, habría huido para evadir la acción de la justicia.

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Tras ser presentado ante un juez de control de garantías, y por disposición de este, Marrugo deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario. Es decir, seguirá privado de la libertad mientras la Fiscalía desarrolla el proceso y se define su responsabilidad en un juicio. Hasta ese momento, el procesado conserva la presunción de inocencia.

Vale precisar que el delito imputado cambió frente a lo informado inicialmente tras la captura. Cuando el hombre fue capturado, se habló de homicidio agravado; en la audiencia, el fiscal le imputó feminicidio agravado, una figura que la ley colombiana contempla cuando una mujer es asesinada por su condición de mujer o en un contexto de violencia de género.

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El llamado de las autoridades

La Alcaldía de Bogotá recordó que la denuncia ciudadana es clave para lograr las sanciones y los procesos investigativos que permitan combatir el delito en la ciudad. En el caso de la violencia intrafamiliar, las autoridades insisten en que los llamados oportunos pueden evitar que una agresión termine en una tragedia como la ocurrida en Barrancas.

Cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo se puede reportar a través de la Línea de Emergencias 123, que funciona las 24 horas en Bogotá. Las personas que sean víctimas o testigos de violencia contra la mujer también pueden acudir a las autoridades para pedir protección y activar la ruta de atención dispuesta en la capital.

Con la medida de aseguramiento contra Marrugo, la Fiscalía avanza ahora en la etapa de investigación para presentar el escrito de acusación y llevar el caso a juicio.