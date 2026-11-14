Descubren en Bogotá cuatro talleres clandestinos de uniformes para grupos armados; hay un capturado

Resumen: La Policía de Bogotá y la Fiscalía allanaron cuatro talleres clandestinos en Kennedy, Engativá y Usme que confeccionaban uniformes presuntamente destinados a grupos armados ilegales. Fueron incautados un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser y cientos de metros de tela. Un hombre fue capturado en flagrancia por porte de armas y uso ilegal de uniformes e insignias.

La Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación descubrieron cuatro talleres clandestinos que, según las investigaciones, confeccionaban uniformes y accesorios de uso militar presuntamente destinados a grupos armados ilegales y terroristas del norte del país. Los operativos se realizaron este viernes 13 de noviembre de 2026 en las localidades de Kennedy, Engativá y Usme, y dejaron un hombre capturado.

Las autoridades indicaron que, detrás de un negocio de artículos militares y de varias viviendas, se escondía una actividad que ahora está bajo investigación: la elaboración y el almacenamiento de prendas que, de acuerdo con las indagaciones, tenían como destino estructuras armadas ilegales.

Cuatro allanamientos en tres localidades

El hallazgo fue posible gracias a un trabajo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía. Ese trabajo permitió realizar cuatro diligencias de registro y allanamiento en los barrios Patio Bonito, en Kennedy; Britalia, en Engativá; y San Andrés de los Altos, en Usme.

Durante las verificaciones, los investigadores establecieron que los inmuebles funcionaban como puntos satélite de confección. Es decir, en esos lugares se producían y se guardaban prendas y elementos de uso militar. Según las indagaciones, el señalado responsable utilizaba un establecimiento comercial de artículos militares como fachada, mientras que su vivienda servía para almacenar los elementos.

Lo que se incautó

En los procedimientos, las autoridades incautaron un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser, tres teléfonos celulares, dos computadores portátiles, uniformes y cientos de metros de tela. Las autoridades explicaron que este material será clave para avanzar en la investigación y establecer el alcance de la actividad ilegal, así como las conexiones y los posibles destinatarios de lo que allí se confeccionaba.

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Un capturado en flagrancia

Como resultado de los operativos, un hombre fue capturado en flagrancia por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, y utilización ilegal de uniformes e insignias. La Fiscalía deberá ahora definir su situación jurídica y avanzar en la investigación para establecer si hay más personas relacionadas con los talleres y a quiénes iban dirigidas las prendas.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia explicó que las operaciones se desarrollan bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá camine segura. En su cuenta de X, la entidad señaló que detrás de un negocio de artículos militares se esconderían talleres clandestinos que confeccionaban uniformes destinados a grupos terroristas del norte del país, y que los cuatro allanamientos dejaron un capturado, material incautado y al descubierto la operación ilegal.

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Según lo informado por las autoridades, los operativos de este viernes hacen parte del trabajo conjunto entre la Policía de Bogotá y la Fiscalía para identificar y desmantelar estructuras que abastecen a organizaciones armadas ilegales. El caso seguirá en manos de los investigadores, que analizarán los teléfonos celulares, los computadores portátiles y el resto del material incautado para establecer quiénes participaban en la actividad.

El llamado a la ciudadanía

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron la importancia del trabajo articulado entre las autoridades y de la información que aporta la ciudadanía para identificar actividades sospechosas y facilitar las investigaciones. Cualquier persona que conozca hechos delictivos puede reportarlos a través de la Línea de Emergencias 123 o acudir al CAI más cercano.

Las autoridades recordaron que la denuncia es clave para lograr las sanciones y los procesos investigativos que permitan combatir el delito en la ciudad. Por ahora, la investigación sigue abierta para determinar el alcance de los talleres y las posibles conexiones con los grupos armados a los que presuntamente iban dirigidos los uniformes.