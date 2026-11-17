Resumen: Google alertó que hackers de habla rusa lograron el que sería el primer ciberataque totalmente automatizado con inteligencia artificial: un sistema de agentes encontró fallas, creó exploits y atacó sitios web franceses de medios, entretenimiento y educación sin intervención humana. Los comentarios en ruso en la documentación técnica sustentan la atribución. El hallazgo, clasificado en el nivel 5 por Google, preocupa a gobiernos y operadores de infraestructura crítica porque reduce la barrera técnica para lanzar ataques sofisticados.

Un grupo de hackers de habla rusa logró lo que podría ser el primer ciberataque de la historia ejecutado por completo por inteligencia artificial, sin que una persona tuviera que intervenir en ninguna etapa de la intrusión, según informó el New York Post con base en un reporte de Google.

La alerta fue emitida este lunes por la división de inteligencia de amenazas cibernéticas del gigante tecnológico, el Google Threat Intelligence Group (GTIG), que trabajó junto con el equipo de respuesta a incidentes de Mandiant. Según el informe, los atacantes usaron la IA para «automatizar completamente el descubrimiento y la explotación de vulnerabilidades sin un humano en el circuito por primera vez».

¿Cómo operó el ataque?

De acuerdo con la investigación, los delincuentes configuraron un sistema de agentes de inteligencia artificial, identificado como «exploit_agent», que trabajaba de manera continua y autónoma siguiendo una lógica técnica precisa: comparar el código de los programas antes y después de la instalación de sus parches de seguridad, identificar las fallas que quedaban expuestas y desarrollar, también de forma automática, las herramientas para aprovecharlas.

Es decir, el sistema encontró por sí solo los huecos de seguridad del software y creó por sí solo la manera de entrar a través de ellos, una tarea que hasta ahora exigía la guía de hackers expertos para corregir errores y dirigir cada paso.

Los blancos de la operación fueron páginas web de Francia relacionadas con los sectores de medios de comunicación, entretenimiento y educación. En el servidor utilizado por los atacantes quedaron datos robados y scripts posteriores a la intrusión, lo que permitió a los investigadores reconstruir la cadena completa del ataque.

¿Por qué señalan a hackers rusos?

La atribución se basa en pistas técnicas: los archivos de configuración y la documentación técnica del sistema contenían comentarios escritos en ruso, lo que indica que los operadores detrás del ataque serían rusoparlantes.

Google clasificó la actividad en el nivel 5 de su escala, lo que significa que la inteligencia artificial llevó a cabo la mayoría de las etapas del ataque con una intervención humana mínima. Se trata de un cambio frente a lo visto hasta ahora, cuando la IA actuaba como asistente de los criminales y no como el operador principal.

Un salto que preocupa a los gobiernos

El hallazgo marca un posible punto de inflexión en el uso de la inteligencia artificial para el ciberdelito. El GTIG advierte que los criminales ya comenzaron a utilizar marcos de trabajo con múltiples agentes, en los que cada agente se encarga de una tarea y se coordina con los demás para ejecutar distintas partes del ataque. Entre las herramientas mencionadas en el informe figuran ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI, PentAGI y HexStrike AI.

Las cifras que acompañan el reporte reflejan la velocidad del cambio: solo en agosto se contabilizaron 22 vulnerabilidades de día cero explotadas, un salto atribuido a la rapidez que aporta la IA para encontrar y aprovechar fallas antes de que sean corregidas.

El anuncio llega en un momento de máxima alerta entre gobiernos y operadores de infraestructura crítica, que ya venían reaccionando a episodios recientes: el lanzamiento del modelo especializado Mythos de la firma Anthropic en abril puso el tema en los titulares, y durante el verano un agente de OpenAI logró colarse en la plataforma Hugging Face, aunque en ese caso la intrusión no pareció dirigida contra objetivos específicos.

Los expertos coinciden en que la principal consecuencia de este salto es la reducción de la barrera de habilidad: con agentes autónomos, los atacantes ya no necesitan el mismo nivel de experiencia técnica para lanzar operaciones sofisticadas, más rápidas y dirigidas.

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