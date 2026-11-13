Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: Microsoft informa que las colas de correo se redujeron significativamente y se acercan a niveles normales. Outlook y Microsoft 365 avanzan en su recuperación, pero continúan los accesos intermitentes y las entregas retrasadas para algunos usuarios. La compañía aún no anuncia el restablecimiento total.

Outlook avanza en su recuperación: Microsoft dice que las colas de correo se acercan a niveles normales

Microsoft informó este viernes 13 de noviembre que las colas de correos pendientes se redujeron significativamente y se están acercando a sus niveles normales, un nuevo avance en la recuperación de Outlook y de los servicios de Microsoft 365. Sin embargo, en su página oficial de estado la compañía mantiene la alerta de degradación del servicio y advierte que algunos usuarios todavía pueden encontrar dificultades intermitentes de acceso o retrasos en la entrega de mensajes.

El reporte, consultado por Minuto30 en la mañana de este viernes, muestra un cambio frente a los primeros balances de recuperación: además de mejorar la disponibilidad, la empresa ya informa una reducción importante del correo acumulado. Esto no equivale a un restablecimiento completo ni significa que todas las cuentas estén funcionando al mismo tiempo y sin fallas.

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Qué cambió en la recuperación de Outlook

Según Microsoft, las medidas adicionales de mitigación permitieron mejorar la disponibilidad de los servicios mientras continúa la restauración de la infraestructura que sigue afectada. Al mismo tiempo, sus equipos investigan los problemas residuales y verifican que la recuperación se sostenga en los distintos métodos de conexión.

La diferencia es importante para quienes lograron abrir el correo después de varias horas de interrupción: recuperar el acceso al buzón y recibir todos los mensajes pendientes son procesos que pueden avanzar a ritmos distintos. El propio parte oficial conserva ambas advertencias, tanto sobre el acceso intermitente como sobre las entregas demoradas, aunque las colas estén cerca de sus niveles habituales.

Exchange Online, el servicio de correo de Microsoft 365, sigue incluido entre las herramientas afectadas. La compañía señala que los problemas pueden presentarse al entrar desde Outlook en la web, la aplicación de escritorio y otras conexiones de correo. Por eso, el avance anunciado no debe interpretarse como una confirmación de que la incidencia terminó.

Teams funciona en sus tareas principales, pero conserva limitaciones

El estado oficial también distingue entre las funciones de Teams. La mayor parte de sus tareas principales, como participar en llamadas, reuniones, chats de grupo y mensajes de canales, no está afectada. En cambio, pueden seguir fallando las operaciones que dependen de Exchange Online.

Entre esas limitaciones están la programación de reuniones, las invitaciones, la consulta del calendario y las modificaciones de encuentros. Microsoft también mantiene reportadas dificultades para crear eventos en vivo o virtuales y para algunas operaciones con canales privados o compartidos. Así, que un chat funcione no garantiza que el calendario de la misma cuenta ya se haya normalizado.

Los archivos y otras aplicaciones no se recuperan por igual

En SharePoint Online, la compañía indica que el acceso a los archivos guardados directamente en el servicio permanece funcional. No obstante, algunos usuarios pueden tener problemas para compartir documentos con personas externas, incluso cuando esa posibilidad está permitida por las políticas de su organización.

El listado de afectaciones también incluye funciones de Copilot que consultan correo, calendario o archivos de trabajo; operaciones de Planner y To Do; y herramientas de administración y seguridad. Microsoft aclara que las funciones que no dependen de la interacción con Exchange Online permanecen operativas, por lo que la experiencia puede variar según la tarea que se intente realizar.

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Aún no hay anuncio de restablecimiento total

La empresa reiteró que, por ahora, no tiene evidencia de actividad maliciosa relacionada con este incidente. Además, anunció que entregará un informe posterior con la causa raíz y las medidas de protección una vez termine la mitigación.

El balance para los usuarios sigue siendo de recuperación, no de cierre de la falla. Mientras se normaliza el servicio, la referencia para comprobar el avance es la página oficial de estado de Microsoft, que mantiene los detalles de las aplicaciones afectadas. Para las empresas, ese seguimiento permite distinguir una mejora del correo acumulado de la solución definitiva de todos los problemas.