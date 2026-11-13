Microsoft 365 reporta recuperación amplia y estable: ya están llegando los correos atrasados

Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: Microsoft informó que corrigió el problema técnico que causó la caída mundial de Outlook y Microsoft 365. Los correos acumulados ya están llegando y los reportes de fallas se desplomaron, aunque algunos servicios conservan degradación y ajustes finales.

Microsoft anunció este viernes 13 de noviembre que corrigió el problema de fondo que dejó a millones de personas y empresas en todo el mundo con dificultades para usar Outlook y otros servicios de Microsoft 365 durante más de 24 horas. La compañía asegura que ya observa una «recuperación amplia y estable» en sus plataformas y que los correos que quedaron en espera ya están llegando a los buzones.

La recuperación llega después de una jornada de avances graduales. Durante la madrugada de este viernes la empresa corrigió el problema de fondo y desde entonces ha restablecido el servicio por etapas, validando la estabilidad en cada fase antes de habilitar más regiones y clientes. A lo largo de la mañana, usuarios de varios países comenzaron a reportar que volvían a entrar a sus cuentas y que recibían de golpe los mensajes acumulados durante la interrupción.

«Lamentamos profundamente la interrupción»: Microsoft

En un comunicado publicado esta tarde, la compañía ofreció disculpas por la magnitud de la falla: «Lamentamos profundamente la interrupción que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios. Conocemos la confianza que depositan en nuestros servicios y nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. Estamos viendo una recuperación amplia y estable en todos nuestros servicios».

Sobre el origen del problema, Microsoft fue enfático: «Se trató de un problema técnico no relacionado con ciberataques ni con agentes de IA. El incidente se introdujo durante una ampliación de capacidad de red realizada con anterioridad y salió a la superficie tras un cambio reciente en la red». La empresa señaló que el problema de fondo ya fue corregido y que continúa restableciendo el servicio para los clientes y regiones que aún presentan novedades. Además, anunció que entregará un informe posterior al incidente con la causa raíz y las medidas de protección, una vez complete su revisión.

Los reportes de fallas se desplomaron

Los registros de Downdetector, el sitio que monitorea interrupciones de servicios en línea, reflejan la recuperación. Cerca de la 1:00 p.m. de este viernes, Outlook acumulaba apenas 28 reportes de fallas, una cifra mínima frente a los más de 130.000 reportes que se contabilizaron en el pico de la caída, el jueves. En el caso de Microsoft 365, los reportes bajaron a unos 1.586, tras haber superado los 50.000 en el momento más crítico.

La dimensión de la interrupción fue mundial: en la primera hora del jueves llegaron quejas desde 74 países y en momentos se registraban cerca de 19.650 reportes por minuto sobre los productos afectados.

¿Qué servicios podrían seguir con problemas?

Aunque la recuperación es amplia, la página oficial de estado de Microsoft todavía reporta degradación en una veintena de productos. La compañía advierte que algunos usuarios pueden encontrar todavía accesos intermitentes o retrasos en la entrega de correo, en especial al entrar desde el navegador a Outlook.com, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do y Teams.

También es normal que a esta hora lleguen mensajes enviados muchas horas atrás: quedaron retenidos en las colas de correo durante la falla y ahora se están entregando de forma gradual. Microsoft mantiene equipos verificando que la recuperación se sostenga en todos los métodos de conexión y señala que la referencia para comprobar el avance es su página oficial de estado del servicio.

Una de las caídas más grandes del año

La interrupción comenzó alrededor del mediodía del jueves 12 de noviembre, hora de Colombia, y se extendió por más de 24 horas, con impacto en empresas, instituciones educativas y gobiernos de varios continentes. El correo dejó de llegar, la programación de reuniones de Teams falló y asistentes como Copilot quedaron sin acceso a correos, calendarios y archivos.

Analistas citados por medios internacionales ya comparan el incidente con la caída global de CrowdStrike de 2024 y estiman que las pérdidas económicas podrían medirse en miles de millones de dólares, aunque la cifra oficial dependerá de cada empresa y de las condiciones de sus pólizas de seguros.

Con la corrección aplicada y los correos atrasados ya en camino, la atención se concentra ahora en el informe final de Microsoft, que deberá explicar en detalle cómo un cambio de red terminó en una de las interrupciones más extensas en la historia reciente de sus servicios en la nube.

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