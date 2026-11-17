Dentali utiliza inteligencia artificial y escaneo 3D para diseñar tratamientos odontológicos personalizados en Medellín.

Resumen: Dentali está transformando la atención odontológica en el Valle de Aburrá mediante el uso de inteligencia artificial para analizar historias clínicas, radiografías y escaneos 3D.

Su sonrisa es única: en Medellín, la IA ya diseña tratamientos odontológicos a la medida

Dentali, red de clínicas odontológicas con 13 años en el Valle de Aburrá, usa inteligencia artificial para planear cada tratamiento según la historia, las radiografías y las metas de cada paciente.

Durante décadas, ir al odontólogo se parecía un poco a comprar ropa de talla única: el mismo tratamiento servía para todos, le quedara bien a quien le quedara. Pero cada sonrisa es distinta. Hay quien tiene las encías sensibles, quien necesita cuidar el bolsillo y quien sueña con una sonrisa diferente a la del vecino.

Eso está cambiando. Dentali puso la inteligencia artificial en el corazón de la consulta: el momento en que se decide qué hacer, en qué orden y para qué resultado. El sistema reúnela información del paciente, la analiza y le entrega al especialista un punto de partida a la medida.

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Así se diseña un plan a la medida en Dentali.

Se acabó el tratamiento de catálogo

Un buen plan depende de muchas piezas: los tratamientos previos, las radiografías, las encías, la mordida, el presupuesto y la sonrisa que la persona quiere. Cruzarlas todas en media hora de consulta es difícil. La inteligencia artificial no se cansa ni se distrae: revisa en segundos cada imagen y cada dato, y señala lo que podría pasar desapercibido.

La inteligencia artificial no reemplaza al odontólogo; lo hace más preciso.

Cómo funciona: del primer «abra la boca» al plan a la medida

Dentali desarrolló su propio sistema clínico con inteligencia artificial, que reúne la historia clínica, las radiografías, el plan y el seguimiento de cada paciente en cualquiera de sus sedes. Así se arma el plan:

Valoración gratuita. Un odontólogo revisa la boca y escucha qué quiere lograr el paciente. La IA analiza toda la información. Radiografía panorámica, fotos, escaneo 3D (cuando aplica) y antecedentes llegan a la historia digital. El sistema los revisa, señala hallazgos y ayuda a ordenar prioridades: qué es urgente y qué puede esperar. El especialista decide. Con ese análisis, arma un plan propio para esa persona, con etapas, tiempos y precios. El paciente aprueba y lo acompañan. Recibe su plan por escrito, con precios y garantía, y puede pagarlo paulatinamente en cada cita o a crédito con Addi. Cada control queda registrado y el plan se ajusta si hace falta.

Lo que dice la ciencia

¿Funciona? Un estudio publicado en 2021 en el British Dental Journal, conocido como ADEPT, lo puso a prueba: 23 odontólogos revisaron las mismas radiografías, unos con ayuda de inteligencia artificial y otros sin ella. Sin IA encontraron el 44 % de las caries iniciales; con IA, el 76 %. Casi el doble, detectadas a tiempo, cuando todavía son fáciles de tratar.

Los investigadores advierten que la IA a veces marca zonas sanas como problema; por eso, en Dentali, la máquina sugiere y el especialista confirma.

Sonrisas espectaculares, pero personalizadas

En Medellín sobran las sonrisas de molde: dientes demasiado blancos, demasiado grandes, iguales para todos. La inteligencia artificial apunta al lado contrario.

A partir de fotos del rostro y de un modelo digital de la boca, tomado en minutos con un escáner 3D y sin pasta, la IA propone una sonrisa que armonice con las proporciones de cada persona. El especialista la ajusta y el paciente la ve sobre su propia foto antes de que le toquen un diente. Si algo no le gusta, se cambia en la pantalla, no en la boca.

Antes y después de un micro diseño de sonrisa en Dentali. Imagen publicada con autorización del paciente.

Este enfoque llega también al micro diseño de sonrisa de Dentali: limpieza, blanqueamiento y bordes en resina de alta estética, para un cambio muy significativo y natural.

Innovación cerquita de la casa

Dentali puso la inteligencia artificial en el centro de la planeación de cada tratamiento y la llevó a la odontología de barrio.

La red no concentró esta tecnología en una sede de lujo: la lleva a sus sedes en Medellín, Bello e Itagüí. «Siempre hay una clínica cerquita de ti» es uno de sus lemas.

Con 13 años de trayectoria, 76 especialistas, más de 249.000 pacientes atendidos y 4,6estrellas en Google, es una IPS de atención particular vigilada por la Superintendencia de Salud.

Su sonrisa no es igual a ninguna otra: en Medellín, la inteligencia artificial ya diseña tratamientos odontológicos a la medida.

La máquina sugiere, el especialista decide, el paciente elige

La inteligencia artificial no hace milagros, pero sí cambia algo de fondo en la consulta: el plan deja de ser una receta estándar y se convierte en una ruta diseñada para una sola persona, que esa persona entiende y aprueba. En una ciudad donde la sonrisa pesa tanto, esa diferencia se nota.

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Preguntas frecuentes

¿La inteligencia artificial decide mi tratamiento? No. Analiza y propone; el especialista decide junto con usted.

¿Tengo que llevar radiografías? No. Si se necesita, la panorámica se toma el mismo día en la mayoría de las sedes.

Este contenido es un publirreportaje. La información no reemplaza la valoración de un profesional de la salud oral.