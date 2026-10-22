¡Alerta en internet! Falla detectada con IA obligó a desconectar miles de sitios web

Resumen: Dos vulnerabilidades críticas en PHP, detectadas con apoyo de inteligencia artificial, provocaron cierres preventivos de sitios web en Europa. Los parches ya están disponibles y las autoridades piden actualizar los sistemas expuestos. La desconexión se recomienda cuando no sea posible corregir o mitigar las fallas a tiempo.

Miles de sitios web fueron desconectados de manera preventiva el miércoles 21 de octubre tras la divulgación de dos fallas de seguridad en PHP, un lenguaje de programación utilizado por numerosas páginas y aplicaciones. El hallazgo, en el que participaron herramientas de inteligencia artificial, activó una carrera para instalar actualizaciones y reducir el riesgo de ataques contra servidores expuestos.

La emergencia afectó el acceso a plataformas en Francia y otros países europeos, incluidos servicios públicos y administraciones locales. La suspensión de esos portales fue una medida de protección mientras se realizaban trabajos de seguridad; no significa que todos hubieran sufrido un robo de información ni que la totalidad de internet dejara de funcionar.

Las vulnerabilidades son conocidas como PHP2Shell y están identificadas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619. Según las alertas de las autoridades de ciberseguridad, pueden permitir que un atacante ejecute código de forma remota en un servidor vulnerable sin necesidad de autenticarse previamente.

¿Por qué una falla en PHP encendió las alarmas?

PHP trabaja del lado del servidor y permite generar contenido dinámico, comunicarse con bases de datos y gestionar funciones que los visitantes no ven directamente. Su presencia en páginas y productos digitales hace que una debilidad en este componente pueda afectar a muchas organizaciones al mismo tiempo, incluso cuando no resulta evidente que lo están utilizando.

France24 reportó que la empresa Palo Alto Networks había identificado unos 22 millones de plataformas potencialmente expuestas. Esa cifra describe el alcance posible del problema, no un conteo de páginas atacadas ni de sitios desconectados. El riesgo depende de las versiones instaladas y de las medidas de protección aplicadas por cada operador.

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La inteligencia artificial ayudó a encontrar las vulnerabilidades

OpenAI explicó que la compañía de seguridad Calif identificó una falla crítica utilizando el modelo GPT-5.6 Sol dentro de su iniciativa Patch the Planet. La firma Wiz también descubrió y reportó las vulnerabilidades de manera independiente. Los responsables de PHP encabezaron el desarrollo de las correcciones, con apoyo de investigadores y proveedores de seguridad.

Para OpenAI, el episodio muestra que la inteligencia artificial puede ayudar a detectar problemas de gran alcance antes de que los aprovechen los atacantes. Sin embargo, la empresa advirtió que esas mismas capacidades también pueden acelerar la creación de herramientas ofensivas. El desafío consiste en convertir los hallazgos en protección efectiva antes de que se amplíe la exposición.

Las actualizaciones ya fueron publicadas

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos, CISA, instó a instalar de inmediato las versiones corregidas PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 o 8.2.35, según la rama utilizada. También pidió identificar los sistemas que dependen de PHP y dar prioridad a aquellos que están expuestos a internet.

El Centro Nacional de Ciberseguridad británico recomendó actualizar, revisar las mitigaciones temporales y considerar la desconexión cuando no sea posible corregir o mitigar el problema a tiempo. Por eso, no se trata de una orden general de apagar cualquier página: la medida preventiva responde a la imposibilidad de proteger oportunamente un sistema vulnerable.

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En su alerta del 21 de octubre, CISA precisó que no había observado explotación de estas vulnerabilidades hasta el momento de publicación de ese aviso. Esa aclaración no elimina el riesgo ni garantiza que todos los servidores estén protegidos: las autoridades solicitaron vigilancia de actividad sospechosa y atención a las actualizaciones de terceros que incorporan PHP en sus productos.

La situación exige que los administradores y proveedores de alojamiento comprueben qué software utilizan y apliquen las correcciones correspondientes. Los cierres preventivos registrados el miércoles reflejan la urgencia de esa respuesta, pero no permiten afirmar que todos esos servicios continúen fuera de línea este jueves.