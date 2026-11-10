¡A buscar la tercera! Atlético Nacional aseguró su cupo a la Copa Libertadores 2027

Resumen: Atlético Nacional aseguró su cupo a la Copa Libertadores 2027 como líder inalcanzable de la reclasificación con 94 puntos. La Conmebol le dio la bienvenida al torneo que ganó en 1989 y 2016, y el club ahora apunta a la fase de grupos y a la estrella 19.

Atlético Nacional ya piensa en la gloria continental. El conjunto verdolaga aseguró su presencia en la Copa Libertadores de 2027 y este martes recibió la bienvenida oficial por parte de la Conmebol, que destacó su condición de bicampeón de América.

En las redes sociales oficiales del torneo se compartió una placa con el escudo del club antioqueño y un mensaje especial por el regreso de un campeón: Nacional aparece clasificado para buscar la Gloria Eterna en 2027. Con el saludo, el ente rector del fútbol sudamericano confirmó lo que los números ya decían: el «Rey de Copas» es inalcanzable en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay.

El equipo que dirige el bogotano Lucas González llegó a 94 puntos en 43 partidos del acumulado anual, con 24 unidades de ventaja sobre su principal perseguidor, el América de Cali, y 28 sobre el tercero, Independiente Santa Fe. Esa distancia le garantiza, como mínimo, el segundo puesto de la reclasificación, que entrega uno de los cupos colombianos a la fase previa del torneo continental. Junto al Junior de Barranquilla, vigente campeón de la Liga, Nacional es por ahora el único club del país con tiquete confirmado a la Copa del próximo año.

El club celebró la clasificación en sus canales oficiales, aunque dejó claro que la ambición no se detiene ahí. «¡La Copa le da la bienvenida a un bicampeón de América! Primer paso cumplido, pero el objetivo nuestro sigue siendo el mismo: trabajar duro y en equipo cada día por la 19, y lograr la clasificación a fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. Es nuestra mentalidad cada mañana cuando vestimos este escudo. ¡Vamos Nacional!», señaló la institución en su mensaje.

La referencia a «la 19» no es menor. Si Atlético Nacional se corona campeón del torneo del segundo semestre, accederá directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y evitará la fase previa. Además, el plantel ya aseguró el denominado «punto invisible», que lo haría insuperable en caso de empate en la fase de cuadrangulares semifinales.

Será la participación número 27 del equipo paisa en el máximo torneo de clubes de Suramérica, una competición que tiene un lugar especial en su historia. Nacional es el único club colombiano que la ha ganado en dos ocasiones: la gesta de 1989 y el título de 2016. También fue finalista en 1995 y semifinalista en 1990 y 1991. En su palmarés internacional además figuran la Copa Merconorte de 1998 y 2000, la Copa Interamericana de 1990 y 1997 y la Recopa Sudamericana de 2017, obtenida ante el recordado Chapecoense de Brasil.

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La última aparición del verde en la Copa fue en la edición de 2025, cuando quedó eliminado en los octavos de final tras caer en la tanda de penales frente al São Paulo de Brasil. En 2026 disputó la Copa Sudamericana, pero se despidió en la primera fase a manos de Millonarios. Por eso el regreso a la Libertadores se vivía como una obligación en la institución y como un anhelo en la hinchada, que sueña con la tercera estrella continental.

Uno de los grandes atractivos de la próxima campaña copera será James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia, de 35 años, regresó al fútbol del país precisamente con la ilusión de pelear uno de los pocos títulos que le falta en su carrera, y su experiencia internacional será clave en la aventura de 2027.

Mientras llega la hora de armar una nómina competitiva para el desafío continental, el presente de Nacional no da tregua. Este martes, desde las 8:30 p. m., el equipo recibirá a Once Caldas en el Atanasio Girardot por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay, y el sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p. m., cerrará el todos contra todos de la Liga ante el mismo rival, con la posibilidad de definir las aspiraciones del cuadro manizaleño.

Con el cupo asegurado, la bienvenida de la Conmebol y el objetivo puesto en la estrella 19, Atlético Nacional le devuelve al fútbol colombiano una alegría internacional y confirma que su gran año todavía puede terminar mucho mejor.

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Foto: Redes Sociales.