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Resumen: La cuenta oficial de Yeison Jiménez anunció el estreno de «Hablando Claro», una canción inédita que el artista grabó en vida y que saldrá el 27 de noviembre de 2026. El anuncio, hecho con un video en Instagram, superó los 56.000 «me gusta» en pocas horas. Es una de las cerca de 50 canciones que el cantante dejó grabadas antes de morir en un accidente aéreo en enero de 2026.

Hablando Claro, la canción inédita que Yeison Jiménez grabó en vida se estrenará el 27 de noviembre

La voz de Yeison Jiménez volverá a sonar con música inédita. Este martes, la cuenta oficial del cantante de música popular, fallecido el 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá, anunció el lanzamiento de «Hablando Claro», una canción que el artista grabó en vida y que se estrenará el próximo 27 de noviembre.

El anuncio se hizo a través de un video publicado en Instagram, con el que el equipo que administra el legado del «Aventurero» compartió la noticia con sus seguidores.

«Hay canciones que merecen encontrar su momento, y hoy tenemos la alegría de compartir una más de Yeison con ustedes», se lee en el mensaje.

«Aunque su ausencia nos duela, su voz sigue llegando a nuestros corazones. Hoy les presentamos «Hablando Claro», una canción que Yeison grabó en vida y que queremos recibir, escuchar y cantar como sabemos que a él le habría gustado: con el corazón, con alegría y con todo ese cariño que siempre le entregamos», agregaron.

En el clip, de 46 segundos, se ve a Yeison Jiménez sonriendo al interior de un vehículo, mientras suena un adelanto de la canción. En pocas horas, la publicación superó los 56.000 «me gusta» y acumula cientos de comentarios de seguidores que celebraron la noticia.

Acá un adelanto!!!

Video: Yeison Jiménez

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«Parece mentira que no esté con nosotros… desde ya listo pa darle play», «Temazooo», «El maestro», fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos en la publicación, que también fue compartida por cientos de personas.

«Hablando Claro» se suma a las canciones póstumas que han salido a la luz tras la muerte del cantante. En febrero se estrenó «Dime que sí»; después llegó «Con el corazón», su colaboración con Maluma, y en octubre, «Bandido Retirado». En junio, la hermana del artista confirmó que Yeison dejó cerca de 50 canciones grabadas que se darán a conocer poco a poco.

Yeison Jiménez, conocido como «El Aventurero», murió el 10 de enero de 2026, a los 34 años, cuando la avioneta en la que viajaba con su equipo de trabajo se estrelló cerca de Paipa, Boyacá. Desde entonces, su familia y su equipo han mantenido vivo su legado musical con homenajes y lanzamientos.

El estreno de «Hablando Claro» está previsto para el 27 de noviembre de 2026 en las plataformas digitales.

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