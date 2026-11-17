Foto: Getty Images

Resumen: La elección de Robert Pattinson como James Bond generó memes sobre su capacidad de conseguir cualquier trabajo. Usuarios de X bromearon con que amenaza sus empleos más que la inteligencia artificial y con un supuesto nombramiento en Nvidia. La nota incluye dos publicaciones reales insertadas y distingue sus bromas de los hechos.

Robert Pattinson volvió a convertirse en protagonista de los memes después de conocerse su elección como el nuevo James Bond. Más allá de las opiniones sobre cómo interpretará al agente 007, usuarios de redes sociales llevaron la conversación a otro terreno: bromearon con que el actor está consiguiendo tantos papeles que podría quedarse con cualquier empleo, incluso con el de quienes comentan la noticia.

La reacción reúne referencias a su trayectoria en Crepúsculo, Harry Potter y The Batman, pero también chistes sobre inteligencia artificial y empresas tecnológicas. El anuncio de Amazon MGM, conocido el lunes 16 de noviembre, dio pie a publicaciones en las que la presencia del intérprete parece extenderse mucho más allá de las pantallas de cine.

Robert Pattinson y los memes sobre quedarse con todos los trabajos

Uno de los mensajes que circuló en X fue publicado por la cuenta @ibukksss. La broma plantea que no será la inteligencia artificial la que le quite el trabajo a su autor, sino Robert Pattinson. La frase resume el tono de muchas reacciones: exagerar la cantidad de proyectos del actor hasta presentarlo como una competencia para cualquier oficio.

El mensaje funciona como una variación de la conversación habitual sobre automatización y empleo. En lugar de un programa o una máquina, el protagonista del supuesto reemplazo es el mismo intérprete que ya lleva el traje de Batman y que ahora se prepara para asumir otra de las franquicias más conocidas del cine.

Una broma sobre Robert Pattinson y los trabajos que podría conseguir. Ver publicación en X

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Hasta un supuesto nombramiento en Nvidia entró en la broma

Otra publicación, de la cuenta @TrungTPhan, presentó en tono de parodia un supuesto nombramiento de Pattinson como nuevo director ejecutivo de Nvidia. El mensaje adoptó el formato de una noticia de última hora, pero forma parte de los memes sobre la carrera del actor, no de un anuncio empresarial real.

La publicación fue recogida por El País en su repaso de las reacciones al anuncio de Bond. El medio también menciona bromas de personas que dicen haber perdido su puesto de oficina a manos del actor y de usuarios que imaginan que Pattinson terminará interpretándolos en una película sobre sus propias vidas.

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Publicación humorística que imagina a Robert Pattinson al frente de Nvidia. Ver publicación en X

El punto común de esos mensajes es la exageración. Los usuarios trasladan su presencia en distintas producciones a escenarios imposibles o ajenos a la actuación, como si el anuncio de un nuevo personaje significara que ya no queda trabajo fuera de su alcance.

La broma con Jennifer Lawrence que volvió a circular

En medio de las reacciones también reapareció una conversación de Pattinson con Jennifer Lawrence para una prueba de detector de mentiras de Vanity Fair. Según recuerda El País, el actor bromeó allí con quitarles papeles a los actores jóvenes y con volver a interpretar a alguien de 17 años.

Aquel intercambio encajó con el humor de las publicaciones actuales. En vez de discutir únicamente el relevo de Daniel Craig, los seguidores recuperaron una intervención anterior del actor para conectarla con la idea de que sigue sumando personajes a su carrera.

El nuevo papel de James Bond se añade a una trayectoria que pasó del reconocimiento mundial como Edward Cullen a producciones de cine independiente y, después, al personaje de Batman. Esa combinación de sagas y registros explica las referencias que se cruzan en los memes, donde conviven el vampiro, el superhéroe y el espía británico.

Por ahora, el foco de esta conversación está en las reacciones al nombramiento. Las publicaciones insertadas muestran el tono de esas bromas y cómo el anuncio cinematográfico terminó convertido en una historia sobre un actor al que internet imagina capaz de conseguir cualquier trabajo.

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