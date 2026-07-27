Resumen: Familiares, amigos, colegas y miles de seguidores rindieron homenaje a Yeison Jiménez en la fecha en que habría cumplido 35 años. La conmemoración estuvo marcada por emotivos mensajes, un tributo en el Movistar Arena y el lanzamiento de la canción inédita Mala de profesión, con la que su equipo busca mantener vivo el legado del artista, fallecido en enero de 2026 en un accidente aéreo.

Con música, lágrimas y aplausos: así recordaron a Yeison Jiménez el día en que habría cumplido 35 años

El cumpleaños número 35 de Yeison Jiménez se convirtió en una nueva oportunidad para que su familia, sus amigos, sus colegas y miles de seguidores recordaran al cantante de música popular, fallecido el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá.

A través de redes sociales y durante un homenaje realizado en Bogotá, las personas más cercanas al artista evocaron su legado musical y humano, en una jornada cargada de mensajes, música y recuerdos.

Su hija le dedicó un emotivo mensaje

Uno de los homenajes más conmovedores fue el de Camila Jiménez, hija del cantante, quien publicó varias fotografías acompañadas de un mensaje en el que recordó el papel que su padre desempeñó en su vida.

«Fuiste y seguirás siendo mi apoyo, mi ejemplo y mi mayor inspiración. Te amaré por siempre y nunca te olvidaré. Te recordaré por tu carisma, tu buen humor, tu sonrisa y ese talento tan grande que Dios te regaló. Gracias por todo lo que fuiste y por todo lo que me enseñaste. Siempre vivirás en mi corazón».

La publicación fue acompañada por numerosos comentarios de seguidores, artistas y personas cercanas al intérprete, quienes aprovecharon la fecha para expresar su cariño y reconocer el impacto que dejó en la música popular colombiana.

Su familia también lo recordó

Durante la conmemoración, familiares del artista compartieron imágenes del lugar donde reposan sus cenizas, acompañadas de mensajes dedicados a mantener viva su memoria.

Las publicaciones estuvieron marcadas por expresiones de afecto y por el recuerdo de quien, durante años, se consolidó como una de las voces más reconocidas del género popular.

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El Movistar Arena también se unió al homenaje

El recuerdo de Yeison Jiménez también estuvo presente en el Movistar Arena de Bogotá, durante la celebración del Día Nacional de la Música Popular, realizada el 25 de julio.

Cuando el reloj marcó la medianoche, justo en la fecha de su cumpleaños, su agrupación apareció en el escenario con una torta mientras en las pantallas eran proyectadas imágenes del cantante. El público acompañó el momento entonando la tradicional canción de cumpleaños.

En el evento participaron reconocidos exponentes del género como Luis Alberto Posada, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, El Andariego y la Banda del Aventurero, quienes interpretaron varias de las canciones que compartieron con el artista a lo largo de su carrera.

Posteriormente, los músicos que hicieron parte de su agrupación recibieron una ovación del público y reafirmaron su compromiso de mantener vivo el legado del cantante.

Una canción inédita mantiene vigente su legado

Como parte de los homenajes realizados en los últimos días, el equipo de trabajo del artista presentó la canción inédita «Mala de profesión», un lanzamiento con el que buscan preservar su legado musical y mantener vigente su recuerdo entre quienes siguieron su carrera.

A seis meses de su fallecimiento, Yeison Jiménez continúa siendo recordado no solo por sus éxitos en la música popular, sino también por el cariño que despertó entre su familia, colegas y seguidores, quienes aprovecharon la fecha de su cumpleaños para rendirle homenaje y mantener viva su memoria.