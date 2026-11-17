Foto: Getty Images

Resumen: Anne Hathaway habría recibido a su tercer hijo con Adam Shulman, según ¡Hola!, que cita a TMZ. La actriz fue vista con un bebé en un portabebés durante un paseo en Nueva York. La pareja aún no había confirmado públicamente el nacimiento y se desconocen la fecha, el nombre y el sexo del bebé. El embarazo fue anunciado en junio de 2026.

Anne Hathaway habría recibido a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, según una información publicada por ¡Hola! que recoge un reporte del medio estadounidense TMZ. La noticia se conoció después de que la actriz fuera vista durante un paseo por Nueva York con un bebé en un portabebés. Hasta el momento del reporte, ninguno de los dos había hecho un anuncio público sobre el nacimiento.

La información llega meses después de que la protagonista de Princesa por sorpresa compartiera que estaba embarazada. Aunque las imágenes descritas por los medios apuntan a una nueva etapa para la familia, todavía no se conocen la fecha del parto, el nombre del bebé ni si se trata de una niña o de un niño.

Qué se sabe de la noticia sobre Anne Hathaway

De acuerdo con la publicación de ¡Hola!, que cita a TMZ, Hathaway salió a caminar acompañada de una amiga y llevaba al recién nacido junto a su cuerpo. Para ese recorrido por la ciudad eligió ropa cómoda: pantalones claros, un abrigo largo, gorra marrón y gafas de sol.

Ese paseo es el elemento que sostiene el reporte sobre la llegada de su tercer hijo. No se trata, por ahora, de una presentación familiar en redes sociales ni de un comunicado de la pareja. La revista señala que ambos han mantenido en reserva los detalles del nacimiento, por lo que los datos que circulan se limitan a lo contado por los medios sobre esa salida.

Hathaway y Shulman ya son padres de Jonathan y Jack. El mayor tiene diez años, según recuerda ¡Hola!, mientras que el segundo nació en noviembre de 2019. La posible llegada de otro bebé convertiría su hogar en una familia de cinco, después de varios meses en los que la actriz habló de cómo se preparaban para el cambio.

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El embarazo que anunció en junio

El tercer embarazo de Anne Hathaway se hizo público el 19 de junio de 2026. Ese día compartió un video en sus redes sociales en el que dejó ver su vientre y acompañó las imágenes con una referencia a la canción Baby I’m Yours. La publicación marcó el inicio de una etapa que sus seguidores siguieron a través de sus apariciones públicas.

Entre las reacciones al anuncio estuvieron las de Donatella Versace y Lily Collins, según recoge la revista española. Las dos celebraron la noticia y enviaron felicitaciones a la actriz y a su familia. Ahora, meses después de aquella publicación, la atención está puesta en el reporte del nacimiento y en los detalles que la pareja decida compartir.

La preparación de sus hijos para una nueva etapa

En octubre, durante una conversación en el programa CBS Mornings citada por ¡Hola!, Hathaway explicó que ella y su esposo estaban felices ante la llegada del bebé. También contó que querían aprovechar el tiempo que todavía tenían como familia de cuatro antes de asumir la nueva dinámica en casa.

Su reflexión se centró especialmente en Jonathan y Jack. La actriz explicó que el cambio sería importante para todos, pero sobre todo para sus hijos mayores, quienes se preparaban para recibir a un nuevo hermano o hermana. Más que adelantar detalles del nacimiento, habló de disfrutar esa transición en compañía de ellos.

Hathaway y Shulman se casaron en 2012 en una ceremonia íntima en California. Según el reporte de ¡Hola!, han mantenido un perfil reservado en lo relacionado con su vida familiar. Por ahora, la noticia de su tercer hijo permanece atribuida al reporte periodístico, a la espera de que la pareja comparta públicamente más información.

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