Resumen: La banda de Yeison Jiménez ya tiene lista la fecha de estreno de "La Banda del Aventurero", el reality con el que buscará a su nuevo cantante. Tras recibir cerca de 1.700 aspirantes, solo tres finalistas competirán por convertirse en la nueva voz de la agrupación, en un formato que será transmitido a través de las redes sociales oficiales y que busca mantener vivo el legado musical del artista.

¡Todo está listo! El reality que elegirá la nueva voz de la banda de Yeison Jiménez ya tiene fecha

Han pasado casi seis meses desde la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, un hecho que conmocionó a Colombia y dejó un profundo vacío en la música popular. Desde entonces, la agrupación que lo acompañó durante años tomó la decisión de continuar en los escenarios con el propósito de mantener vivo el repertorio que convirtió al artista en uno de los máximos exponentes del género.

Con ese objetivo nació ‘La Banda, El Aventurero’, un reality que buscará elegir a quien asumirá la voz principal de la agrupación. Aunque el anuncio generó opiniones divididas entre seguidores y algunos integrantes del grupo, el proyecto siguió adelante y ahora ya tiene definida su fecha de lanzamiento.

¿Cuándo se estrena ‘La Banda, El Aventurero’?

El estreno del reality está programado para el próximo 8 de julio, fecha en la que comenzará a conocerse el proceso de selección del nuevo cantante de la agrupación.

La periodista Diva Jessurum, quien mantuvo una estrecha amistad con Yeison Jiménez y su familia, fue una de las personas encargadas de confirmar el inicio del proyecto a través de sus redes sociales, donde compartió un adelanto acompañado del mensaje: «¡La búsqueda comienza!»

A diferencia de los concursos tradicionales de televisión, la producción será distribuida principalmente mediante las cuentas oficiales de Instagram y TikTok de la agrupación, plataformas en las que los seguidores podrán ver las audiciones, los desafíos y cada una de las etapas hasta conocer al ganador.

Más de 1.700 aspirantes participaron en la convocatoria

La convocatoria despertó un amplio interés entre los intérpretes del género popular. De acuerdo con la información entregada por la organización, 1.750 personas se presentaron al proceso con la ilusión de convertirse en la nueva voz de la banda.

Tras varios días de audiciones y evaluaciones, únicamente tres finalistas lograron avanzar a la etapa definitiva, en la que competirán por liderar la agrupación en sus futuras presentaciones.

El jurado está conformado por personas cercanas al proyecto musical de Yeison Jiménez: Diva Jessurum, Sonia Restrepo, esposa del cantante; el productor musical Yohan Usuga y el mánager de la agrupación, Rafael Muñoz.

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Ellos tendrán la responsabilidad de evaluar no solo las condiciones vocales de los participantes, sino también su presencia en el escenario, capacidad interpretativa y conexión con el público.

La agrupación insiste en que no buscan reemplazar a Yeison Jiménez

Desde que se anunció el reality, la organización ha reiterado que el propósito del proyecto no es encontrar un reemplazo del artista fallecido, sino una persona que permita mantener vigente el trabajo musical de la banda.

En ese sentido, Rafael Muñoz fue enfático al afirmar:

«No estamos buscando un reemplazo, quiero que sepan que para nosotros Yeison es irremplazable».

Según explicó el representante de la agrupación, el objetivo consiste en encontrar un cantante con identidad propia que pueda interpretar en vivo las canciones que hicieron parte del repertorio del artista, sin intentar imitar su estilo o personalidad.

Un proyecto que también generó diferencias dentro de la banda

La decisión de continuar con la agrupación no estuvo exenta de cuestionamientos. Meses atrás, algunos músicos manifestaron públicamente que no compartían la idea de buscar una nueva voz.

Uno de ellos fue Miguel Huertas, corista de confianza de Yeison Jiménez, quien expresó:

“Cuando nos contaron lo del casting dijimos: ‘¿por qué no seguir nosotros?’. ¿Voy a pasar de ser corista a ser corista de alguien más? Solo lo soy del jefe (Yeison), pero no estoy de acuerdo”.

Pese a esas diferencias, el proyecto continuó y ahora iniciará oficialmente su etapa de emisión.

Con el estreno de ‘La Banda, El Aventurero’, los seguidores podrán conocer las historias de los finalistas y el proceso mediante el cual será elegido el cantante que acompañará a la agrupación en esta nueva etapa, una apuesta con la que buscan preservar el legado musical que dejó Yeison Jiménez tras su fallecimiento.