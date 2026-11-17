Resumen: La Audiencia Provincial de Barcelona absolvió al fotoperiodista Jordi Martín de los delitos de acoso y lesiones y revocó la condena de 2024 impuesta tras la demanda de Clara Chía, pareja de Gerard Piqué. El tribunal consideró que los episodios acreditados no alcanzan la intensidad que exige el delito de acoso y que Martín actuó en ejercicio de su profesión.

El fotoperiodista Jordi Martín, uno de los paparazzi más conocidos de España, anunció este lunes, a través de un comunicado oficial, que la Audiencia Provincial de Barcelona lo absolvió de los delitos de acoso y lesiones por los que había sido condenado en primera instancia tras la denuncia de Clara Chía Martí, actual pareja de Gerard Piqué.

«He ganado a Clara Chía en los juzgados. Me han absuelto. Aquí termina una batalla judicial», manifestó el fotógrafo, quien celebró la decisión de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, notificada este 17 de noviembre de 2026.

Según consta en el fallo que el propio fotoperiodista hizo público, el tribunal estimó los recursos de apelación presentados por Martín y por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona, dentro del procedimiento abreviado 233/2024, y ordenó revocar esa condena, absolviendo al fotoperiodista de los dos delitos que se le imputaban.

La resolución de primera instancia le había impuesto dos penas de seis meses de prisión, la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de Clara Chía y de comunicarse con ella durante un año y seis meses, además del pago de 3.130 euros por gastos sanitarios y 10.000 euros por daño moral. Con la absolución, el tribunal declaró de oficio las costas de esta segunda instancia.

Por qué lo absolvieron

Según el documento compartido por Martín, la Audiencia concluyó que en el caso no concurren los elementos objetivos ni subjetivos del delito de acoso. Los magistrados consideraron que los diecisiete episodios acreditados a lo largo de nueve meses no alcanzan la intensidad ni la reiteración que exige el tipo penal, y que la finalidad que guiaba la conducta del fotógrafo era «la obtención de material gráfico propio de su oficio».

«Recibo con respeto y con un alivio enorme la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona y considero que la absolución de los dos delitos por los que fui condenado supone el reconocimiento de que lo que hice durante todo este tiempo fue ejercer mi profesión: el fotoperiodismo», afirmó Martín en el comunicado.

Y agregó: «Durante todo este tiempo he defendido lo mismo: fotografiar en la vía pública a personas de notoriedad pública es periodismo, no es acoso. El Tribunal lo ha examinado episodio por episodio, con una minuciosidad que agradezco, y ha concluido que mi propósito era informar y vivir de mi trabajo, y no perturbar la vida de nadie».

El paparazzi reconoció, eso sí, que el proceso «ha sido duro para todas las partes» y que es consciente de que su oficio «incomoda»: «Asumo esa crítica, como la he asumido siempre. Lo que no podía asumir era salir de un juzgado penal condenado por ejercerlo», concluyó.

Una batalla judicial que comenzó en 2023

El enfrentamiento entre Jordi Martín y Clara Chía arrancó en 2023, cuando la joven, cuya relación con Gerard Piqué se hizo pública en junio de 2022, poco después de la separación del exfutbolista y Shakira, lo denunció ante los Mossos d’Esquadra por presunto acoso. Chía llegó a obtener una orden de alejamiento contra el fotógrafo.

Martín había retratado a la pareja desde sus primeras apariciones públicas; de hecho, es conocido por haber tomado la primera fotografía de Piqué y Chía juntos, una imagen que dio la vuelta al mundo.

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El juicio se celebró en junio de 2024 en Barcelona. Aunque la Fiscalía pidió la libre absolución del acusado, el juez de primera instancia decidió condenarlo al considerar probado que había sometido a la joven a una persecución constante que le alteró la vida cotidiana. El fallo fue considerado en su momento sin precedentes en España, por ser la primera condena a un fotógrafo por acoso en el ejercicio de su oficio.

Martín, que siempre se defendió amparándose en la libertad de prensa y en el interés general, apeló la decisión. Casi dos años y medio después, la Audiencia Provincial le dio la razón y puso fin a la batalla judicial a su favor.

Contra la nueva sentencia solo cabe presentar recurso de casación por infracción de ley dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

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Comunicado oficial de Jordi Martín

Foto: Redes Sociales.

El fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona

Foto: Redes Sociales.