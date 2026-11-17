Resumen: El puente festivo dejó cinco personas con quemaduras leves durante el Festival de Globos de Venecia; todas fueron dadas de alta. En Urabá, cuatro vehículos Can-Am de la Ruta de la Conquista quedaron destruidos por un incendio cerca de El Totumo, sin personas lesionadas. Se investiga la causa del fuego.

El puente festivo en Antioquia estuvo marcado por dos emergencias durante actividades masivas en el Suroeste y Urabá. En Venecia, cinco asistentes al Festival Internacional de Globos sufrieron quemaduras leves, mientras que en el sector de El Totumo, en la vía entre Necoclí y Turbo, un incendio destruyó cuatro vehículos todoterreno que participaban en un encuentro de automovilismo.

Los hechos ocurrieron en escenarios distintos y dejaron balances diferentes: en el festival fue necesaria la atención de personas lesionadas, mientras que la conflagración de los automotores produjo pérdidas materiales y no dejó heridos ni víctimas fatales, según la información conocida sobre las emergencias.

Cinco personas atendidas durante el festivo en Venecia

La emergencia en el Suroeste se presentó en el estadio municipal de Venecia durante el cierre de la séptima edición del Festival Internacional de Globos. En ese momento se preparaba la elevación de uno de los últimos globos gigantes de la jornada.

Antes de que la estructura tomara altura, se desprendió parte del material pirotécnico y alcanzó a cinco personas que estaban en el lugar. El incidente obligó a activar la atención de los organismos de socorro que acompañaban la actividad, de acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bolombolo.

Los socorristas atendieron a los afectados en el escenario deportivo. Uno de ellos fue trasladado al Hospital San Rafael para recibir valoración médica. Posteriormente se confirmó que las cinco personas presentaban quemaduras leves y todas fueron dadas de alta, sin que se requiriera hospitalización.

La información sobre el caso señala, por tanto, que hubo cinco lesionados atendidos y un traslado a un centro asistencial. El balance conocido no reportó personas que debieran permanecer internadas después de la revisión médica realizada por las quemaduras.

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El festival reunió delegaciones de otros países

La séptima edición de la actividad contó con la exhibición de más de 1.000 globos y con delegaciones invitadas de Brasil, El Salvador y México. El estadio municipal fue el escenario donde se registró el desprendimiento del material pirotécnico durante la jornada de cierre.

Según la Administración Municipal de Venecia, el dispositivo de seguridad del festival incluyó a Bomberos, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, la Policía y el Ejército. Ese personal participó en la respuesta al incidente y en el control de la situación dentro del escenario.

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Cuatro vehículos destruidos en Urabá

La segunda emergencia se registró en inmediaciones de la estación de servicio Marianza, cerca del sector de El Totumo, sobre el corredor que comunica a Necoclí con Turbo. En ese punto se encontraban cuatro vehículos todoterreno tipo Can-Am que terminaron consumidos por las llamas.

Los automotores participaban en la edición número 18 de la Ruta de la Conquista, un encuentro off-road que contempla recorridos por trochas y terrenos rurales de la zona. El incendio ocurrió cuando los vehículos estaban estacionados cerca unos de otros, una condición que habría facilitado la propagación del fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia habría comenzado por un cortocircuito en uno de los automotores. Desde allí, las llamas se extendieron hacia los otros tres, hasta dejar los cuatro vehículos en pérdida total. Esa explicación inicial continúa sujeta a las verificaciones técnicas destinadas a precisar el origen de la conflagración.

Las autoridades confirmaron que en el incendio de Necoclí no hubo personas lesionadas ni fallecidas. El resultado informado corresponde a la destrucción de los vehículos que hacían parte del encuentro de automovilismo, sin que se haya establecido de manera definitiva la causa del fuego.

Así, el balance conocido del puente festivo reúne las cinco personas con quemaduras leves en Venecia y los cuatro automotores destruidos en Urabá. En el primer caso, los afectados recibieron el alta médica; en el segundo, las verificaciones se concentran en determinar qué inició las llamas que se propagaron entre los vehículos.