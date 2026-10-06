Resumen: El jefe de Estado afirmó que su gobierno dará tratamiento de terroristas a quienes participen en esta cadena ilegal. Esa declaración corresponde a la posición anunciada por el mandatario y no constituye, por sí sola, una decisión judicial sobre personas concretas

Activan la Fuerza de Tarea Urano contra el robo de hidrocarburos en Colombia

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano fue activada este 5 de octubre en Valledupar para combatir el robo de hidrocarburos y perseguir las redes que financian, transportan, almacenan y comercializan el combustible hurtado, según informó la Presidencia de la República.

De acuerdo con el comunicado oficial, la unidad reúne a cerca de 1.200 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con capacidades de inteligencia e investigación criminal y en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

Durante la ceremonia en el Batallón La Popa, el presidente Abelardo De La Espriella señaló que la estrategia buscará intervenir toda la cadena del negocio ilegal, más allá de cerrar las válvulas clandestinas en los puntos donde se extrae el combustible.

La Fuerza de Tarea Urano buscará seguir la ruta del dinero

El mandatario indicó que la unidad deberá identificar a quienes compran los hidrocarburos hurtados y a los presuntos financiadores y beneficiarios de esta actividad. También sostuvo que el combustible robado sirve como insumo para la producción de cocaína y la minería ilegal.

Según las cifras divulgadas por Presidencia, en lo corrido de 2026 se han reportado más de 1,2 millones de barriles de hidrocarburos robados en Colombia, por un valor superior a 771.000 millones de pesos.

El jefe de Estado afirmó que su gobierno dará tratamiento de terroristas a quienes participen en esta cadena ilegal. Esa declaración corresponde a la posición anunciada por el mandatario y no constituye, por sí sola, una decisión judicial sobre personas concretas.

El balance oficial desde septiembre

Presidencia informó que, desde el 1 de septiembre, las autoridades han recuperado algo más de 100.000 galones de combustible y realizado 21 capturas por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos. El reporte también menciona la incautación de 22 vehículos y 46 válvulas ilegales.

El comunicado registra 3,7 millones de galones menos de pérdida frente al mes anterior, una reducción del 48 %, y una afectación económica a esa actividad ilegal de alrededor de 58.000 millones de pesos.

El objetivo anunciado para Urano es reducir de forma sostenida la capacidad de las redes dedicadas al hurto de hidrocarburos y evitar que reconstruyan sus operaciones después de las intervenciones de la Fuerza Pública.

Fuente: Presidencia de la República, comunicado del 5 de octubre de 2026.