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Resumen: Línea 4 del Metro podría extenderse de la calle 100 hasta la 235. El proyecto aún necesita estudios de prefactibilidad y factibilidad antes de avanzar hacia una eventual contratación.

¿Metro hasta la 235? Esto se sabe de la nueva Línea 4 que quiere impulsar Bogotá

La Línea 4 del Metro es la nueva propuesta que analiza el Distrito para ampliar la red de transporte de Bogotá hacia el norte de la ciudad. El proyecto plantea prolongar el recorrido desde la calle 100 hasta la calle 235, aunque todavía no está listo para ser contratado y requiere estudios técnicos para determinar su viabilidad.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que busca conseguir antes de finalizar 2026 los recursos necesarios para contratar los estudios de prefactibilidad y factibilidad.

La intención es dejar avanzado el proceso para que la siguiente Alcaldía y el Gobierno nacional puedan definir posteriormente si se ejecuta la obra.

Por ahora, la Línea 4 del Metro no tiene definido un número de estaciones, un trazado detallado, costos ni un cronograma de construcción. Estos aspectos dependerán de los análisis que aún están pendientes.

La propuesta se encuentra en una etapa anterior a la Línea 3, que actualmente avanza en sus estudios de factibilidad. En septiembre, Galán también había planteado al Gobierno nacional comenzar los estudios para esta cuarta línea como parte de la expansión futura del sistema.

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Mientras se estudia esta posibilidad, las obras de la primera línea continúan. La alcaldía espera que la estructura del viaducto esté terminada entre enero y febrero de 2027 y contar para ese periodo con los 30 trenes previstos para la operación. Hasta el momento, han llegado 19.

En paralelo, la Línea 2 avanza hacia la selección de los grupos que podrían encargarse de su construcción. Tres grupos solicitaron la precalificación: dos europeos y uno chino.

La alcaldía espera conocer la evaluación de las solicitudes entre mediados y finales de octubre, antes de avanzar hacia la etapa final de la licitación.

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