Fuerte explosión cerca de la Escuela de Carabineros en Cali: autoridades evalúan posible atentado

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Resumen: Una fuerte explosión se registró la noche de este jueves en el suroccidente de Cali, cerca de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional. Según información preliminar, se trataría de un atentado contra una patrulla; también circula la versión de una moto bomba. Las autoridades acordonaron la zona y no han entregado un balance oficial de personas heridas.

Momentos de tensión se vivieron la noche de este jueves 12 de noviembre en el suroccidente de Cali, luego de que se registrara una fuerte explosión en inmediaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en el sector cercano a Siloé.

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Según información preliminar de la Policía, se trataría de un atentado contra una patrulla del GOES que realizaba labores de vigilancia en el sector del barrio Sinové. Otras versiones señalan que hombres desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo contra los uniformados; también circula la versión de que habría sido activada una moto bomba cerca del cementerio del sector Bella Suiza.

Habitantes de la zona reportaron que, además de la detonación, se escucharon ráfagas de disparos. Tras la explosión, las autoridades acordonaron el sector y cerraron la vía mientras adelantan las verificaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre posibles personas heridas. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y quiénes estarían detrás del ataque.

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Este hecho se presenta apenas un día después de que un artefacto explosivo detonara frente a las instalaciones de RCN en Cali, en la madrugada del miércoles, un ataque que dejó daños materiales en la fachada del edificio y por el que la Alcaldía ofrece una recompensa de hasta $50 millones.

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