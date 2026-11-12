 Saltar al contenido
Menú Últimas noticias Tu ciudad
Pico y Placa Medellín Viernes: 🚗 7 - 9 🏍️ 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 🚗 7 - 9 🏍️ 7 - 9
  • Medellín
  • Antioquia
  • Área Metropolitana
  • Bogotá
  • Cali
  • Colombia
  • Política
  • Judicial
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Más

    • Fuerte explosión cerca de la Escuela de Carabineros en Cali: autoridades evalúan posible atentado

    La explosión se registró la noche de este jueves en el suroccidente de la ciudad; la zona fue acordonada y las autoridades adelantan verificaciones.

    Publicado por: SoloDuque

    Zona acordonada por las autoridades la noche de este jueves en el sur de Cali
    Imagen suministrada a Minuto30
    🤖 Nuestra IA te resume el artículo.
    Fuerte explosión cerca de la Escuela de Carabineros en Cali: autoridades evalúan posible atentado

    Resumen: Una fuerte explosión se registró la noche de este jueves en el suroccidente de Cali, cerca de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional. Según información preliminar, se trataría de un atentado contra una patrulla; también circula la versión de una moto bomba. Las autoridades acordonaron la zona y no han entregado un balance oficial de personas heridas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Voz del dispositivo. Se inicia al tocar.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Momentos de tensión se vivieron la noche de este jueves 12 de noviembre en el suroccidente de Cali, luego de que se registrara una fuerte explosión en inmediaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en el sector cercano a Siloé.

    Zona acordonada por las autoridades la noche de este jueves en el sur de Cali
    Imagen suministrada a Minuto30

    Según información preliminar de la Policía, se trataría de un atentado contra una patrulla del GOES que realizaba labores de vigilancia en el sector del barrio Sinové. Otras versiones señalan que hombres desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo contra los uniformados; también circula la versión de que habría sido activada una moto bomba cerca del cementerio del sector Bella Suiza.

    Habitantes de la zona reportaron que, además de la detonación, se escucharon ráfagas de disparos. Tras la explosión, las autoridades acordonaron el sector y cerraron la vía mientras adelantan las verificaciones correspondientes.

    Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre posibles personas heridas. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y quiénes estarían detrás del ataque.

    Seguir canal en WhatsAppCali Ciudad

    Este hecho se presenta apenas un día después de que un artefacto explosivo detonara frente a las instalaciones de RCN en Cali, en la madrugada del miércoles, un ataque que dejó daños materiales en la fachada del edificio y por el que la Alcaldía ofrece una recompensa de hasta $50 millones.

    Lea también: ¡Son $50 millones! Suben la recompensa por el atentado con granada contra RCN en Cali

    También te puede interesar: Policía descartó a los dos capturados por el atentado contra RCN en Cali: quedaron libres

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Sigue a Minuto30 en Google

    Google DiscoverHistorias elegidas para ti Seguir Google NewsNuestra portada en tu Google Seguir

    Más noticias de Cali

    Más noticias de Cali →
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Juanes hace historia una vez más en la música latina!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.