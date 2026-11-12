1.400 policías cuidarán el partido Colombia vs. Chile este viernes en el Pascual Guerrero de Cali

Resumen: 1.400 policías, tres anillos de seguridad, dron y el Halcón cuidarán el Colombia vs. Chile del viernes en el Pascual Guerrero de Cali.

La Alcaldía de Cali anunció un amplio dispositivo de seguridad para el partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Chile, que se jugará este viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Un total de 1.400 policías acompañarán las labores de seguridad antes, durante y después del encuentro.

Según la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, el dispositivo contará con tres anillos de seguridad, apoyo de vigilancia aérea con dron y el helicóptero ‘Halcón’ de la Policía, herramientas que permitirán fortalecer el monitoreo y la capacidad de respuesta en los alrededores del escenario deportivo del barrio San Fernando.

«Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar a nuestra selección Colombia, a respetar las normas de convivencia y a entender que los conflictos y las diferencias se deben resolver siempre a través del diálogo. Queremos que esta sea una fiesta para compartir en familia, donde la pasión por el fútbol nos una», manifestó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Política de Seguridad.

Puertas abiertas desde las 3:00 p. m.

Las puertas del Pascual Guerrero se abrirán a las 3:00 p. m. y las cuatro tribunas estarán habilitadas al 100 % de su capacidad. Las autoridades recomiendan llegar temprano, respetar las medidas de ingreso y vivir la fiesta del fútbol en un ambiente de sana convivencia.

Los niños y niñas a partir de los 3 años podrán ingresar a las tribunas occidental y oriental, y desde los 5 años a las tribunas norte y sur. En todos los casos deberán tener su respectiva boleta.

El compromiso entre la Tricolor y la Roja está programado para las 7:00 p. m. y será el penúltimo partido de la Selección Colombia en 2026. El equipo de Néstor Lorenzo viene trabajando en Cali desde el fin de semana pasado y el amistoso tendrá, además, un propósito solidario: la taquilla será destinada a los damnificados del terremoto que sacudió al país en agosto.

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Restricciones para el ingreso al estadio

Por disposición de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol, no se permitirá el ingreso de personas con comparendos deportivos pendientes, ni de aficionados con camisetas o prendas alusivas a equipos del fútbol profesional local. Tampoco se podrán instalar trapos o estandartes de estos equipos en las tribunas.

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Además, está prohibido ingresar o utilizar pólvora, bengalas, bombas de humo, armas, sustancias alucinógenas y elementos láser, así como invadir la gramilla o lanzar objetos al campo de juego.

Las medidas buscan que el partido se viva como una fiesta en familia y sin inconvenientes de orden público, tanto dentro del estadio como en sus inmediaciones, donde el grueso del pie de fuerza estará concentrado antes y después del pitazo final.

El partido se podrá ver por Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN y la App Canal RCN. Para quienes vayan al estadio, el llamado de las autoridades es claro: comprar la boleta solo por los canales oficiales, portarla junto con el documento de identidad, no llevar elementos prohibidos y colaborar con los filtros de seguridad en cada uno de los anillos dispuestos por la Policía.

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Cierres viales alrededor del Pascual Guerrero

En materia de movilidad, se implementarán restricciones viales en los alrededores del estadio. La avenida Roosevelt estará cerrada a la altura de las carreras 36 y 35, y desde la calle quinta hasta la séptima.

Las autoridades recomiendan a los asistentes programar sus desplazamientos, llegar con anticipación y atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico. Quienes no asistan al partido deben tener en cuenta los cierres para evitar demoras en el sector de San Fernando.

La Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital hizo un llamado a disfrutar el encuentro con responsabilidad, respeto y tolerancia: «Cali somos todos cuando la pasión por la selección Colombia es motivo de unión, alegría y una cultura de fútbol en paz».