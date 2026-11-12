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Resumen: La Secretaría de Salud Pública Distrital de Santiago de Cali hizo un llamado a la ciudadanía por el uso indiscriminado de medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida para bajar de peso. La entidad advirtió que no son tratamientos estéticos y que solo deben formularse por un médico especialista tras una valoración integral. Recomendó no automedicarse, no comprarlos por redes sociales o canales informales, verificar el registro del Invima y mantener seguimiento médico. También invitó a EPS, IPS y droguerías a fortalecer la prescripción responsable y el control de la comercialización irregular.

Secretaría de Salud de Cali alerta por el uso indiscriminado de medicamentos para bajar de peso

La Secretaría de Salud Pública Distrital de Santiago de Cali emitió un llamado a la ciudadanía por el uso indiscriminado de medicamentos para bajar de peso, como la semaglutida y la tirzepatida, una práctica que, según advirtió, solo debe hacerse bajo indicación y vigilancia médica.

En un comunicado, la dependencia señaló que la utilización de estas terapias incretínicas con fines de pérdida de peso ha aumentado en popularidad. Y aunque reconoció que la evidencia científica demuestra beneficios importantes en pacientes con obesidad y determinadas condiciones metabólicas, advirtió que estos medicamentos también pueden ocasionar efectos adversos y complicaciones que requieren acompañamiento médico permanente.

La Secretaría fue enfática en que estos medicamentos no son tratamientos estéticos ni deben utilizarse para alcanzar ideales de apariencia física. Según explicó la entidad, se trata de terapias farmacológicas destinadas a personas con indicaciones clínicas específicas.

Por eso, recomendó que su formulación e inicio sean realizados por un médico especialista, preferiblemente en endocrinología, medicina interna u otra especialidad con competencias en el manejo de la obesidad, y siempre después de una valoración integral del paciente. La entidad aclaró que esta es una recomendación de seguridad clínica y no una restricción legal general a la prescripción médica.

Recomendaciones de la Secretaría de Salud a la ciudadanía

Ante el aumento en el uso de estos medicamentos, la Secretaría de Salud Pública Distrital entregó una serie de recomendaciones concretas para los caleños:

No automedicarse ni utilizar estos medicamentos exclusivamente con fines estéticos.

ni utilizar estos medicamentos exclusivamente con fines estéticos. No adquirirlos por redes sociales , establecimientos no autorizados o canales informales. Verificar siempre el registro sanitario del Invima.

, establecimientos no autorizados o canales informales. Verificar siempre el registro sanitario del Invima. No aceptar aplicaciones sin valoración médica ni en establecimientos que carezcan de las condiciones sanitarias y de habilitación correspondientes.

Mantener seguimiento médico periódico , especialmente por el riesgo de efectos gastrointestinales, deshidratación y otras complicaciones.

, especialmente por el riesgo de efectos gastrointestinales, deshidratación y otras complicaciones. No utilizarlos para perder peso durante el embarazo y consultar oportunamente ante cualquier reacción adversa.

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¿Qué son la semaglutida y la tirzepatida?

Según lo señalado por la Secretaría de Salud, la semaglutida y la tirzepatida hacen parte de las llamadas terapias incretínicas, medicamentos cuya utilización para la pérdida de peso ha crecido en popularidad en los últimos tiempos.

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La entidad distrital explicó que, aunque estos fármacos han demostrado beneficios en pacientes con obesidad y algunas condiciones metabólicas, su uso sin una indicación clínica precisa puede traer complicaciones. Entre los riesgos que la Secretaría pide vigilar están los efectos gastrointestinales y la deshidratación, por lo que insistió en la importancia del seguimiento médico periódico durante el tratamiento.

El llamado de las autoridades de salud es claro: estos medicamentos no deben verse como una solución rápida para bajar de peso ni como un producto de belleza, sino como tratamientos que solo un médico especialista puede formular después de evaluar integralmente a cada paciente.

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Llamado a EPS, IPS y establecimientos farmacéuticos

La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Salud Pública, también invitó a las EPS, IPS y establecimientos farmacéuticos a fortalecer la prescripción responsable, la educación a los pacientes, la farmacovigilancia y el control de la comercialización irregular de estos medicamentos, en coordinación con las autoridades competentes.

Con este pronunciamiento, la administración distrital busca que tanto la ciudadanía como los actores del sistema de salud actúen con responsabilidad frente a un tema que, por su popularidad, se ha prestado para la automedicación y la venta por canales informales.

Las autoridades recordaron que ante cualquier reacción adversa por el uso de estos medicamentos, las personas deben consultar oportunamente al sistema de salud.