Foto: Presidencia de la República

Resumen: La Fiscalía imputó al periodista y exgerente de RTVC Hollman Morris el delito de acto sexual violento agravado por una presunta agresión contra la periodista María Antonia García de la Torre en Madrid, en diciembre de 2011. Morris no aceptó los cargos y negó los hechos. La imputación no es una condena y rige la presunción de inocencia.

La Fiscalía General de la Nación imputó este martes 17 de noviembre al periodista y exgerente de RTVC Hollman Felipe Morris Rincón el delito de acto sexual violento agravado, por su presunta responsabilidad en una agresión contra la periodista María Antonia García de la Torre en Madrid (España), en diciembre de 2011.

La diligencia fue adelantada de manera reservada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.

¿Qué dice la Fiscalía?

Según el ente acusador, los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2011, cuando la periodista asistió a un encuentro de comunicadores con el propósito de entrevistar a Morris, quien en ese momento promocionaba el documental Impunity en la capital española.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación, posteriormente, en un establecimiento comercial, Morris Rincón, «en posible estado de embriaguez», habría ejercido «comportamientos de naturaleza sexual mediante el uso de la fuerza y sin el consentimiento de la mujer».

Para la Fiscalía, la conducta atribuida constituye una presunta expresión de violencia basada en género que afectó la libertad, la integridad y la autodeterminación sexual de la periodista.

Morris no aceptó los cargos

Durante la audiencia de imputación, en la que también estuvo presente la periodista denunciante, el exgerente de RTVC no aceptó el cargo formulado en su contra.

«Yo niego los hechos que se me han venido atribuyendo durante estos ocho años. No lo reconozco y no voy a aceptar los cargos, señor juez», expresó Morris Rincón ante el juez del caso.

La defensa del comunicador cuestionó la competencia de las autoridades colombianas para investigar hechos que habrían ocurrido fuera del territorio nacional y pidió suspender la audiencia de imputación, una solicitud que fue rechazada.

La fiscal del caso sostuvo que se trata de un delito de violencia basada en género y que los hechos «no se encuentran prescritos», pues la víctima nunca puso en conocimiento de las autoridades españolas lo ocurrido. Además, defendió la facultad de Colombia para perseguir penalmente a un nacional que cometa una conducta punible en el exterior, siempre y cuando no haya sido juzgado por ese delito.

Un caso que la denunciante hizo público en 2019

María Antonia García de la Torre hizo pública su denuncia en febrero de 2019, en una columna del diario El Tiempo. Allí relató que el día de los hechos se reunió con Morris en un bar del centro de Madrid, porque le interesaba escribir un artículo sobre su nuevo documental, y que allí él la agredió. García aseguró que nunca hubo ambigüedad sobre los motivos por los que estaba reunida con él.

A inicios de este año se conoció que la Fiscalía había desarchivado la indagación que cursaba contra Morris por este caso; sin embargo, el ente acusador lo retomó y encontró méritos suficientes para llevar al periodista a responder ante la justicia. Tras la imputación, la siguiente fase del proceso penal es la presentación del escrito de acusación.

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¿Quién es Hollman Morris?

Hollman Morris es periodista, productor y director de televisión. Fue gerente de Canal Capital y concejal de Bogotá desde 2016, y aspiró a la Alcaldía de la capital.

En abril de 2024 asumió la gerencia de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, cargo que ocupó hasta agosto de 2026, cuando finalizó el Gobierno de Gustavo Petro.

Este proceso se suma a otros señalamientos que ha enfrentado el comunicador en los últimos años, entre ellos denuncias por presunto acoso laboral y sexual que llegaron hasta la Procuraduría y que motivaron pronunciamientos de mujeres del Congreso que pedían su salida del sistema de medios públicos.

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Cabe recordar que la imputación no es una condena. En Colombia, toda persona se presume inocente mientras no exista una decisión judicial definitiva que declare lo contrario, por lo que Hollman Morris conserva la presunción de inocencia.