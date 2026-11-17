Foto: Policía

Resumen: La Policía capturó a alias Malicia en el barrio Las Delicias de Granada, Meta, después de observarlo cuando presuntamente lanzaba un objeto hacia un negocio. Las autoridades hallaron dos recipientes de características similares a explosivos improvisados y otros elementos, revisados con apoyo del Ejército y técnicos antiexplosivos. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de terrorismo.

Alias Malicia fue capturado en Granada, Meta, durante un procedimiento con el que la Policía reportó haber frustrado un posible atentado contra un establecimiento comercial. El hombre fue interceptado en el barrio Las Delicias, después de que una patrulla lo observara cuando presuntamente lanzaba un objeto hacia el balcón de un negocio.

Según la información entregada por las autoridades, la intervención ocurrió en horas de la madrugada. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de terrorismo, mientras se adelantan las investigaciones para precisar las circunstancias del hecho y establecer si hubo participación de otras personas.

La captura de alias Malicia en el barrio Las Delicias

El procedimiento comenzó durante las labores de patrullaje que realizaban uniformados de la Policía en ese sector de Granada. De acuerdo con el reporte, los agentes detectaron el momento en que el hombre arrojaba un objeto hacia el balcón del establecimiento comercial y reaccionaron para interceptarlo.

Al advertir la presencia de los policías, el señalado intentó escapar del lugar. Sin embargo, fue alcanzado y capturado metros más adelante. Las autoridades presentaron esta reacción como una acción que permitió evitar un posible atentado, en un caso que ahora deberá ser esclarecido por los investigadores.

El reporte sitúa la actuación policial en el barrio Las Delicias y señala un establecimiento comercial como el lugar hacia el que habría sido lanzado el objeto. La información conocida se concentra en la detección del hombre durante el patrullaje, su intento de huida y los elementos encontrados en el procedimiento.

Los elementos que revisaron los especialistas

Durante la intervención fueron encontrados dos recipientes acondicionados de forma artesanal. Según las autoridades, sus características eran similares a las de artefactos explosivos improvisados. El hallazgo llevó a activar la revisión especializada del material y las medidas necesarias para descartar riesgos para la comunidad.

Dentro del inventario divulgado también figuran cables, dos encendedores, un teléfono celular, tarjetas SIM y una memoria de almacenamiento digital. Estos elementos forman parte de lo reportado por la Policía tras la captura y quedaron vinculados al procedimiento que dio origen a la investigación.

El Ejército Nacional apoyó la verificación con un equipo canino especializado en detección de explosivos. Posteriormente intervinieron técnicos antiexplosivos de la Policía, quienes realizaron los procedimientos correspondientes sobre el material encontrado. La actuación incluyó así tanto la reacción de la patrulla como la revisión por personal especializado.

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El señalamiento sobre su presunta pertenencia a un grupo armado

De acuerdo con las primeras verificaciones informadas por las autoridades, alias Malicia sería presunto integrante del Frente Marco Aurelio Buendía, del Bloque Jorge Suárez Briceño. Se trata de la estructura armada ilegal con la que la Policía relaciona al capturado en este reporte sobre lo ocurrido en Granada.

Ese vínculo forma parte de los señalamientos de las autoridades y no equivale a una declaración de responsabilidad penal. El caso fue remitido a la Fiscalía por el presunto delito de terrorismo, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes dentro de la investigación por la posible instalación de los artefactos.

La investigación también busca establecer si otras personas estuvieron relacionadas con lo ocurrido en el establecimiento comercial. Esa es una de las líneas que las autoridades mantienen abiertas después de la captura y de la revisión del material encontrado durante la intervención en Las Delicias.

El balance conocido, por ahora, reúne la captura de alias Malicia, el hallazgo de los dos recipientes de características similares a explosivos improvisados y la incautación de los demás elementos. La Policía reportó que su actuación permitió frustrar un posible atentado; las circunstancias y las eventuales responsabilidades siguen bajo investigación.

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