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Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Italika, del mexicano Ricardo Salinas, instalará una planta de ensamblaje de motos en Barranquilla, con cerca de 1.000 empleos. El proyecto también contempla unas 200 tiendas y servicios de financiación.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la llegada de Italika a Colombia: la compañía mexicana de motocicletas instalará una planta de ensamblaje en Barranquilla, una operación con la que se proyecta la creación de cerca de 1.000 empleos en el país.

El anuncio lo hizo el jefe de Estado a través de su cuenta de X, tras reunirse con el empresario mexicano Ricardo Salinas, propietario de la compañía, en la capital del Atlántico, donde este martes adelanta una agenda de trabajo en su sede alterna de Gobierno.

«Recibí la visita de un buen amigo, el empresario mexicano Ricardo Salinas, con quien conversé sobre su visión empresarial y las enormes oportunidades que ofrece Colombia para la inversión», escribió el mandatario.

«Ricardo le apuesta a nuestro país: Italika llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia, con una inversión que permitirá generar cerca de 1.000 empleos», agregó.

Junto al mensaje, el presidente compartió un video del encuentro en el que ambos entregan detalles del proyecto. Allí, Salinas precisó que el plan no se limita a la línea de producción industrial: «Vamos a venir con las motos Italikas a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 200 tiendas para motos y préstamos».

De ese modo, la apuesta de la firma mexicana en el país incluirá la planta de ensamblaje, una red de cerca de 200 salas de venta y servicios de financiación para los compradores. La ubicación estratégica del puerto de Barranquilla permitirá recibir los componentes y despachar los vehículos ensamblados, tanto para abastecer las salas de venta proyectadas en territorio colombiano como para eventuales operaciones logísticas hacia otros mercados de la región.

Consultado por el mandatario sobre su proyección a mediano plazo tras este primer desembarco en la ciudad portuaria, el inversionista ratificó su interés en ampliar las operaciones en el mercado local: «Ese es solo el inicio, porque a mí me gusta mucho Colombia. Tú sabes que Colombia y México son países hermanos».

«Estoy recibiendo la visita de un buen amigo, un empresario mexicano que con su trabajo, con su visión, ha hecho grandes cosas. Y precisamente es lo que necesitamos en la Patria Milagro: empresarios que vengan de todo el mundo a invertir en Colombia», le respondió el jefe de Estado.

De la Espriella destacó la llegada de la compañía como una muestra de confianza en el rumbo económico del país: «Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente. La decisión de don Ricardo Salinas de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto. ¡Bienvenida Italika a Barranquilla y a la Patria Milagro!», puntualizó.

Italika, propiedad de Grupo Salinas, lidera ampliamente el mercado mexicano de vehículos de dos ruedas, tras superar los nueve millones de unidades ensambladas en sus complejos industriales.

Una planta de ensamblaje es una instalación industrial donde se integran piezas previamente fabricadas, importadas o de producción local, mediante procesos de montaje, instalación de componentes y pruebas técnicas, hasta obtener un vehículo terminado y listo para comercializarse. Para el país, este tipo de operaciones impulsa la generación de empleo formal y técnico, fortalece a los proveedores nacionales de autopartes y permite ofrecer precios más accesibles a los compradores gracias a los beneficios arancelarios frente a la importación de vehículos ya armados. Además, garantiza una mayor disponibilidad de repuestos y amplía la capacidad manufacturera hacia la región Caribe.

Dentro de su agenda en la capital del Atlántico, el presidente también sostuvo reuniones con Mónica Moreno, gerente de Innpulsa, y con Elvira Forero, gerente de Computadores para Educar.

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