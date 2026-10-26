Resumen: La Fiscalía citó para el 17 de noviembre la audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris, exgerente de RTVC, por acto sexual violento con agravación punitiva. Los hechos habrían ocurrido en 2011 en Madrid. La imputación no es una condena y rige la presunción de inocencia.

Hollman Morris, ante la justicia: Fiscalía fijó para el 17 de noviembre su audiencia de imputación

La Fiscalía General de la Nación fijó fecha para que Hollman Morris, exgerente de RTVC, tenga que responder ante un juez. El ente acusador citó la audiencia de imputación de cargos para el 17 de noviembre, por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.

Según se conoció este lunes 26 de octubre, los hechos por los que se le investiga habrían ocurrido en 2011, en Madrid (España), y la presunta víctima sería una mujer. La información corresponde a un caso en desarrollo y puede tener nuevos datos en los próximos días.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el caso de Hollman Morris?

De acuerdo con lo informado, el ente investigador ya convocó la diligencia en la que le comunicará formalmente los cargos. El delito que se le atribuye es el de acto sexual violento, con una circunstancia de agravación punitiva.

Esa circunstancia hace que, en caso de que algún día exista una condena, la pena pueda ser mayor. Por ahora, nada de eso está decidido: apenas se está en la etapa en la que la Fiscalía le comunicará formalmente los cargos.

La fecha fijada es el 17 de noviembre. Hasta ese día, el proceso sigue en la fase previa a la audiencia.

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¿Qué significa la imputación de cargos?

La imputación es el acto en el que la Fiscalía le comunica a una persona, ante un juez de control de garantías, que la investiga por un delito. No es una condena ni una decisión sobre su responsabilidad.

Con esa audiencia el proceso penal avanza formalmente. Después de la imputación, la Fiscalía puede presentar un escrito de acusación y solo entonces se abre el juicio, donde la defensa puede controvertir las pruebas.

En Colombia, toda persona se presume inocente mientras no exista una decisión judicial definitiva que declare lo contrario. Por eso, hasta que un juez no decida, Hollman Morris conserva la presunción de inocencia.

Hasta el momento de esta publicación, la información conocida no incluye una declaración de Hollman Morris sobre la citación.

¿Quién es Hollman Morris?

Hollman Morris es periodista, productor y director de televisión. Fue gerente de Canal Capital, concejal de Bogotá desde 2016 y aspiró a la Alcaldía de la capital.

Más adelante fue gerente de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, cargo que asumió en abril de 2024 y del que hoy es exgerente.

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Lo que viene en el proceso

El siguiente paso visible es la audiencia del 17 de noviembre. Allí la Fiscalía expondrá los hechos que considera relevantes y los cargos que le atribuye. El imputado podrá estar acompañado de su defensa.

Los hechos que se investigan son de hace 15 años y habrían ocurrido fuera del país, en Madrid. Los detalles de lo ocurrido no han sido divulgados oficialmente.

Por ahora lo confirmado es corto: hay una citación a audiencia, un delito atribuido, una fecha y un lugar de los hechos. Todo lo demás dependerá de lo que se diga ante el juez y de lo que decidan las autoridades judiciales.

Este caso se suma a la atención que ha tenido el nombre de Hollman Morris en los últimos años por su paso por la gerencia de RTVC y por su vida pública, aunque la citación de este lunes corresponde únicamente a los hechos de 2011 que investiga la Fiscalía.

El proceso sigue en curso y la información se irá ampliando a medida que haya pronunciamientos oficiales o de las partes.