Foto: Presidencia (archivo)

Resumen: En la Cumbre Patria Milagro, el presidente cuestionó la gestión anterior del Sena, presentó la estrategia D.I.O.S. y pidió alianzas para los aprendices.

El presidente Abelardo de la Espriella denunció presuntos hechos de corrupción y politización en el Sena durante el gobierno anterior. El pronunciamiento se produjo este martes 17 de noviembre en Barranquilla, durante la instalación de la Cumbre Patria Milagro, donde también presentó una estrategia de modernización de la entidad y pidió una mayor participación de los empresarios en la formación de aprendices.

El encuentro se realizó en el centro de eventos Puerta de Oro, con la presencia de alrededor de 1.000 líderes empresariales, además de gobernadores, alcaldes y representantes del Gobierno nacional. La agenda incluyó la búsqueda de alianzas para contratar aprendices, así como apoyos para estudiantes mediante becas y subsidios.

Los señalamientos del presidente sobre el Sena

Durante su intervención, De la Espriella sostuvo que la institución fue afectada por prácticas políticas y por un presunto manejo irregular durante el cuatrienio de Gustavo Petro. El mandatario aseguró que su administración adelanta un proceso para depurar la entidad de lo que calificó como corrupción y politiquería.

Según el presidente, recuperar el lugar del Sena dentro de la formación para el trabajo exige enfrentar esas prácticas. Sus declaraciones constituyen señalamientos del jefe de Estado sobre la gestión anterior y fueron parte del discurso con el que abrió la cumbre empresarial en la capital del Atlántico.

En el mismo evento, el director nacional del Sena, Fray Ricardo Torres, afirmó que han recibido denuncias de aprendices que estarían siendo presionados para asistir a marchas o participar en el cierre de sedes. Según explicó, esas situaciones les impedirían acceder de manera normal a sus procesos de formación.

Torres rechazó que los estudiantes sean utilizados para confrontaciones ajenas a su educación. El director sostuvo que los aprendices no deben ser instrumentalizados ni ver interrumpido su acceso a las actividades académicas. También aseguró que esas situaciones han sido denunciadas por la dirección de la entidad.

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La estrategia D.I.O.S. y la actualización de programas

Además de los cuestionamientos a la administración anterior, el presidente presentó una estrategia de modernización identificada con las siglas D.I.O.S.. Explicó que estas corresponden a cuatro componentes: Digital, Innovación, Oferta pertinente y Sostenibilidad. Con ese nombre, el Gobierno plantea orientar la actualización de la institución.

La presentación estuvo acompañada de referencias a la necesidad de revisar los programas que reciben los aprendices. De la Espriella también habló sobre la posibilidad de establecer una escuela de mecánica aeronáutica en Barranquilla, como parte de las iniciativas mencionadas ante los asistentes al encuentro.

El mandatario invitó al sector empresarial a sumarse a la recuperación de los programas del Sena. La convocatoria se enfocó en construir vínculos entre la formación y las oportunidades de contratación, uno de los objetivos con los que fueron reunidos los líderes de empresas en la Cumbre Patria Milagro.

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Aprendices para los eventos de la Presidencia

Durante la jornada, el director nacional de la entidad hizo una solicitud concreta al jefe de Estado: vincular a aprendices del Sena en la atención de los eventos de la Presidencia. De la Espriella acogió ese pedido en el marco de la reunión, que buscaba promover la participación de los estudiantes en espacios laborales.

Así, la intervención presidencial combinó las acusaciones sobre la gestión pasada con anuncios sobre la orientación de la entidad y llamados a los empresarios. Las declaraciones del presidente y del director del Sena se conocieron durante la misma cumbre en Barranquilla, cuya agenda giró alrededor de la formación, los apoyos a los estudiantes y las alianzas con el sector productivo.