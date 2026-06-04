Procuraduría investiga a Hollman Morris, gerente de RTVC, por posible favorecimiento del candidato oficialista Iván Cepeda

Resumen: El órgano de control solicitó a RTVC informar si se han emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano -RTVC-, Hollman Morris Rincón, por presuntas irregularidades relacionadas con la posible utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno Nacional.

Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a RTVC informar si se han emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.