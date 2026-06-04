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    Procuraduría investiga a Hollman Morris, gerente de RTVC, por posible favorecimiento del candidato oficialista Iván Cepeda

    Investigan a Hollman Morris por posible utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno Nacional

    Publicado por: SoloDuque

    Procuraduría pide a Comité de Convivencia de RTVC que estudie denuncias de presunto acoso laboral contra Hollman Morris
    Hollman Morris, foto tomada de redes sociales
    Procuraduría investiga a Hollman Morris, gerente de RTVC, por posible favorecimiento del candidato oficialista Iván Cepeda

    Resumen: El órgano de control solicitó a RTVC informar si se han emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano -RTVC-, Hollman Morris Rincón, por presuntas irregularidades relacionadas con la posible utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno Nacional.

    Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a RTVC informar si se han emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político.

    Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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