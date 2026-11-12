Foto: archivo Minuto30. Imagen de referencia del embalse de Hidroituango.

Resumen: Una nueva proyección de la Noaa abrió la posibilidad de que El Niño dure más de lo esperado. Estas son las medidas en marcha, las regiones con menos lluvias y las cifras de los embalses.

Menos lluvia y más calor: así pegaría El Niño en Huila, Tolima, Santander y sectores de Antioquia

El fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mayo de 2027, según la más reciente actualización de la Noaa, la agencia estadounidense de la atmósfera y los océanos. Ante ese escenario, el Gobierno nacional informó el 12 de noviembre de 2026 que mantiene las medidas del Plan Energía YA y refuerza el llamado a ahorrar agua, energía y gas en hogares, empresas y entidades públicas.

El mensaje fue divulgado en un comunicado conjunto de los ministerios de Ambiente, Minas y Energía, Agricultura y Vivienda, junto con el Ideam, XM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

¿Qué prevén la Noaa y el Ideam sobre El Niño en los próximos meses?

La Noaa estima en 61 % la probabilidad de que El Niño siga activo hasta mayo de 2027. El Ideam, que confirmó la presencia del fenómeno el 8 de octubre, advierte que diciembre de 2026 y enero de 2027 serían los meses más críticos.

Tras alcanzar una intensidad muy fuerte en el último trimestre del año, el fenómeno comenzaría a debilitarse entre enero y marzo de 2027, con una probabilidad de 79 % de que pase de muy fuerte a fuerte.

Las autoridades aclararon que un debilitamiento no significa que El Niño haya terminado. Los ríos y los embalses tardarían varios meses en recuperar sus niveles, así que los efectos sobre el agua disponible podrían sentirse hasta el segundo semestre de 2027.

Lea también: Fenómeno de El Niño: el ahorro de agua se queda corto y EPM pide apretar la llave

La presencia de El Niño tampoco significa una ausencia total de lluvias. Noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias, pero el Ideam prevé que esta vez no se comporte de forma habitual y que los valores queden por debajo de lo esperado.

¿Dónde se esperan menos lluvias y más calor?

Para los próximos días de noviembre, el Ideam prevé déficit de lluvias en Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. También en La Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre y algunos sectores de Antioquia.

En contraste, se mantendrían lluvias por encima de lo normal en Cauca, Nariño, Boyacá y el sur del Chocó.

En temperaturas, se esperan eventos puntuales por encima de lo habitual en varios departamentos de la región Caribe, sectores del eje cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

Embalses y sistema eléctrico: así van las cifras

Con corte al 11 de noviembre, el embalse agregado del Sistema Interconectado Nacional estaba en 78,74 % de su volumen útil, por debajo de la meta de superar el 80 % al 30 de noviembre. Los aportes hídricos equivalían al 55,49 % de la media histórica, según los indicadores de XM.

El tablero de XM también registró una reducción promedio de 53 GWh por día en el consumo eléctrico de la última semana frente a la demanda de referencia.

Lea también: EPM pide más compromiso: el ahorro de agua mejoró en Piedras Blancas, pero en La Fe cayó a 2 litros

¿Qué medidas siguen vigentes?

El Gobierno indicó que el Plan Energía YA, coordinado por el Ministerio de Minas y Energía, continúa. Entre sus acciones, Hidroituango ya utiliza la totalidad de su embalse y los mantenimientos de las centrales Chivor y Guavio no serán simultáneos.

El plan también amplió la capacidad para transportar gas por Cartagena y permitió que los camiones de combustible destinados a las plantas térmicas circulen en fines de semana y festivos. Además, el Gobierno respaldó un crédito de hasta 1,2 billones de pesos para que Air-e siga prestando el servicio a sus usuarios.

El Ministerio de Ambiente trabaja con las autoridades ambientales en la protección de fuentes hídricas y ecosistemas, y en la prevención de incendios forestales. La Ungrd, por su parte, avanza en 20 medidas de conocimiento, reducción del riesgo y preparación de respuesta en los territorios expuestos.

El Ministerio de Vivienda identificó 558 municipios y áreas no municipalizadas con riesgo alto o muy alto de desabastecimiento. Para ellos emitió orientaciones para fortalecer acueductos, proteger fuentes hídricas y preparar alternativas de agua potable y saneamiento básico.

Apoyo para el campo

El Ministerio de Agricultura dispuso un incentivo del 30 % para pequeños productores que inviertan en pozos profundos con paneles solares y sistemas de riego. También destinó recursos para producir 12.500 toneladas de heno, forrajes y paquetes nutricionales para pequeños ganaderos con menos de 50 reses.

La cartera contempla además alivios financieros, como el reperfilamiento de deudas y la ampliación de plazos para los productores afectados por El Niño y la reducción de lluvias.

Cómo ahorrar en casa durante la temporada seca

La campaña «Recursivos por naturaleza» convoca a hogares, empresas y entidades públicas y privadas a reducir el consumo mientras dure El Niño. Entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. el llamado es a usar menos electricidad, apagar las luces innecesarias y subir un grado la temperatura del aire acondicionado.

Para ahorrar gas, las recomendaciones incluyen cocinar con las ollas tapadas. Para ahorrar agua, cerrar la llave durante el aseo personal.

El Gobierno explicó que el gas que se ahorra en los hogares queda disponible para las plantas térmicas que respaldan la generación de energía cuando bajan los aportes de agua.

El Gobierno pidió consultar la información oficial y el tablero de seguimiento del consumo eléctrico de XM. La recuperación de las reservas dependerá de que las medidas y los hábitos de ahorro se mantengan mientras los ríos y los embalses recuperan sus niveles.