Resumen: La estrategia Decididas a Avanzar suma cifras de formación y créditos para mujeres, y este viernes habrá una jornada en La Alpujarra.

Decididas a Avanzar: la apuesta de Medellín por la autonomía económica de más de 3 mil mujeres

La Alcaldía de Medellín informó este 12 de noviembre de 2026 que 3.455 mujeres han recibido formación en emprendimiento y finanzas personales para reforzar su autonomía económica, a través de la estrategia Decididas a Avanzar.

La iniciativa acompaña a mujeres de zonas urbanas y rurales con procesos de formación, orientación y atención individual y colectiva. Con ello, busca que adquieran herramientas para alcanzar su independencia económica y mejorar sus opciones de generar ingresos.

Foto: Alcaldía de Medellín

Lea también: Feria de la Transparencia: $5,88 billones ha movido el Buscador de Oportunidades de la Alcaldía de Medellín

Microcréditos para impulsar emprendimientos

Además de las capacitaciones, otras 250 mujeres que hacen parte de redes vecinales accedieron a microcréditos del Banco Distrital. Estos recursos les permiten impulsar sus iniciativas productivas y fortalecer sus proyectos de vida.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

Foto: Alcaldía de Medellín

Según la Alcaldía, el propósito es facilitarles el acceso a oportunidades para emprender, trabajar y generar recursos propios, de modo que crezca su capacidad para tomar decisiones sobre su presente y su futuro. Esto amplía la posibilidad de superar barreras que pueden profundizar situaciones de dependencia económica.

Autonomía económica frente a las violencias de género

En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Alcaldía destaca la importancia de fortalecer la autonomía económica como una herramienta para prevenir las violencias basadas en género.

Foto: Alcaldía de Medellín

Lea también: Medellín reunirá a expertos para prevenir las violencias sexuales contra la niñez

Por eso, este viernes 13 de noviembre de 2026, 90 mujeres rurales participarán en una jornada de Mercados Campesinos en la plazoleta de La Alpujarra, donde presentarán sus emprendimientos. El espacio busca visibilizar su talento, promover la comercialización de sus productos y reconocer su contribución a la economía de los corregimientos.