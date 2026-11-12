Cayó en Medellín alias Zorro, presunto cabecilla de narcotráfico y finanzas del grupo ‘Cordillera’

Foto: Dijín, Policía Nacional

Resumen: Captura en Medellín de Wilmar Benítez, alias Zorro, presunto cabecilla de narcotráfico y finanzas del grupo delincuencial Cordillera. Según la Dijín, coordinaba a más de 50 hombres y movía cerca de $5.000 millones mensuales; quedó a disposición de la Fiscalía.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Medellín a Wilmar Benítez, alias ‘Zorro’, señalado como el presunto cabecilla del componente de narcotráfico y finanzas del grupo delincuencial organizado ‘Cordillera’, con injerencia en Antioquia y el Eje Cafetero.

De acuerdo con el parte de las autoridades, la captura se materializó mediante una orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Dijín y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que incautaron cuatro teléfonos celulares y un morral con agendas y manuscritos, elementos que serán analizados para identificar otras conexiones de la organización criminal. El hombre fue ubicado en un inmueble de Medellín, donde fue sorprendido por los investigadores.

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, aseguró que el capturado era considerado la mano derecha de alias ‘Garra’ y uno de los cabecillas históricos e “invisibles” de la estructura.

“Tenía bajo su coordinación a más de 50 hombres encargados de ejecutar cobros de rentas criminales, extorsiones, ajustes de cuentas, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos, con injerencia en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda”, afirmó el oficial.

El anuncio oficial fue hecho por la Dijín a través de su cuenta de X, donde publicó un video del procedimiento y detalles de la investigación que llevó a la captura del presunto cabecilla. Según la Policía, los elementos incautados serán clave para identificar y afectar las redes logísticas y financieras de la organización.

Un cabecilla con más de 26 años de trayectoria criminal

Según las investigaciones, alias ‘Zorro’ acumula más de 26 años de trayectoria criminal. Inicialmente habría pertenecido al Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura que estuvo bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y de la que se desmovilizó en 2005.

Entre 2008 y 2010 se habría integrado a ‘Cordillera’, donde ascendió bajo las órdenes de los cabecillas conocidos como alias ‘Niño Fabián’ y alias ‘Berny’. Dentro de la organización habría ocupado posiciones como cabecilla de zona, jefe del brazo armado, responsable de oficinas de cobro y coordinador de extorsiones y homicidios selectivos, principalmente en Risaralda.

Las autoridades recordaron además que en 2015 Benítez fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión, tras aceptar cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y narcotráfico, por hechos ocurridos entre 2012 y 2015.

‘Cordillera’ no es una estructura desconocida para las autoridades: la organización es señalada de disputar rentas criminales en el Eje Cafetero y Antioquia desde hace varios años. En marzo de este año, Minuto30 reportó la captura en Pereira de ocho presuntos sicarios del grupo, señalados de participar en 15 crímenes y un desmembramiento.

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Movía cerca de $5.000 millones mensuales

Los trabajos de inteligencia y análisis financiero establecieron que alias ‘Zorro’ presuntamente coordinaba un flujo de recursos ilícitos cercano a los $5.000 millones mensuales, producto del narcotráfico y otras rentas criminales de la organización en Antioquia y el Eje Cafetero.

Tras la captura, el señalado cabecilla y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente. En las próximas horas se espera la audiencia de legalización de la captura y la imputación de cargos ante un juez de control de garantías.

Con este golpe, la Policía asegura que se debilita el componente financiero y de narcotráfico de ‘Cordillera’, grupo que mantiene operaciones de extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en varios departamentos del centro y occidente del país.

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