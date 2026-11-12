Accidente en la variante Caldas deja un motociclista lesionado y la vía cerrada

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Resumen: Un accidente de tránsito en la variante Caldas dejó un motociclista lesionado. En el hecho se vieron involucrados un camión y un bus, y la vía permanece cerrada. Aún no se conocen las causas ni el estado de salud del lesionado.
Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves en la variante Caldas y dejó a un motociclista lesionado.
De acuerdo con la información preliminar, en el hecho se vieron involucrados un camión, un bus y una motocicleta. El motociclista resultó lesionado.
Foto: Cortesía
Debido a lo ocurrido, la vía permanece cerrada. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente ni un reporte sobre el estado de salud del lesionado.
Foto: Cortesía
Se espera que las autoridades de tránsito y los organismos de socorro entreguen más detalles en las próximas horas. Se recomienda a los conductores tener paciencia, atender las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales de movilidad antes de salir.
Esta es una noticia en desarrollo. Minuto30 ampliará la información cuando se conozcan nuevos datos.
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