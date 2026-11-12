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    Accidente en la variante Caldas deja un motociclista lesionado y la vía cerrada

    Un camión, un bus y una moto se vieron involucrados en un accidente en la variante Caldas este jueves. El motociclista resultó herido y la vía sigue cerrada

    Publicado por: SoloDuque

    Accidente en la variante Caldas deja un motociclista lesionado y la vía cerrada
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    Accidente en la variante Caldas deja un motociclista lesionado y la vía cerrada

    Resumen: Un accidente de tránsito en la variante Caldas dejó un motociclista lesionado. En el hecho se vieron involucrados un camión y un bus, y la vía permanece cerrada. Aún no se conocen las causas ni el estado de salud del lesionado.

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    Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves en la variante Caldas y dejó a un motociclista lesionado.

    De acuerdo con la información preliminar, en el hecho se vieron involucrados un camión, un bus y una motocicleta. El motociclista resultó lesionado.

    Accidente en la variante Caldas con un camión, un bus y una moto

    Foto: Cortesía

    Debido a lo ocurrido, la vía permanece cerrada. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente ni un reporte sobre el estado de salud del lesionado.

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    Atención a un motociclista lesionado en la variante Caldas

    Foto: Cortesía

    Se espera que las autoridades de tránsito y los organismos de socorro entreguen más detalles en las próximas horas. Se recomienda a los conductores tener paciencia, atender las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales de movilidad antes de salir.

    Esta es una noticia en desarrollo. Minuto30 ampliará la información cuando se conozcan nuevos datos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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