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Resumen: Un accidente de tránsito en la variante Caldas dejó un motociclista lesionado. En el hecho se vieron involucrados un camión y un bus, y la vía permanece cerrada. Aún no se conocen las causas ni el estado de salud del lesionado.

Accidente en la variante Caldas deja un motociclista lesionado y la vía cerrada

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves en la variante Caldas y dejó a un motociclista lesionado.

De acuerdo con la información preliminar, en el hecho se vieron involucrados un camión, un bus y una motocicleta. El motociclista resultó lesionado.

Foto: Cortesía

Debido a lo ocurrido, la vía permanece cerrada. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente ni un reporte sobre el estado de salud del lesionado.

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Foto: Cortesía

Se espera que las autoridades de tránsito y los organismos de socorro entreguen más detalles en las próximas horas. Se recomienda a los conductores tener paciencia, atender las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales de movilidad antes de salir.

Esta es una noticia en desarrollo. Minuto30 ampliará la información cuando se conozcan nuevos datos.