Resumen: Federico Gutiérrez lanzó el mensaje de 'Medellín Sin Pólvora' y recordó que 82 personas se lesionaron en la ciudad la temporada pasada; el 43,9 % ni siquiera manipulaba los artefactos.

El llamado de Fico contra la pólvora en Medellín: el 43,9 % de los quemados ni siquiera la manipulaba

A pocas semanas de que arranque diciembre, la Alcaldía de Medellín ya prendió las alarmas por la pólvora. El alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado a celebrar la Navidad sin quemarla y recordó una cifra que preocupa: el año pasado 82 personas resultaron lesionadas en la ciudad y el 43,9 % ni siquiera estaba manipulando los artefactos.

El mensaje lo dio a conocer el mandatario el 6 de noviembre a través de su cuenta de X, junto con las piezas de la campaña ‘Medellín Sin Pólvora’, con la que la Alcaldía busca que la temporada decembrina no vuelva a dejar tragedias ni vidas cambiadas para siempre por una quemadura.

«Ya casi llega la Navidad, una fecha para compartir y celebrar la vida, nunca para lamentar una tragedia», escribió Gutiérrez, que pidió pensar en los niños, los adultos mayores y los animales, entre los más afectados cada vez que explota un artefacto pirotécnico.

¿Cuáles son las cifras que tienen en alerta a las autoridades?

De acuerdo con el consolidado de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud, validado por el Instituto Nacional de Salud, la temporada 2025-2026 dejó 82 personas lesionadas por pólvora en Medellín: 53 adultos, 19 adolescentes entre 12 y 17 años, 4 niños entre 6 y 11 años y 6 menores de 0 a 5 años.

El dato que más llama la atención es que no todos estaban manipulando los artefactos: el 48 % de los afectados sí los manipulaba, pero el 44 % eran simples observadores y el 9 % transeúntes que pasaban por el lugar en el momento de la explosión.

A nivel departamental, Antioquia cerró la temporada con 203 casos, la cifra más alta del país y un aumento del 35,3 % frente al año anterior. Del total, 65 fueron menores de edad. El reporte incluye 18 amputaciones y 24 casos de daño ocular, con las manos y la cara como las partes del cuerpo más afectadas.

En todo el país, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 se reportaron 1.419 personas lesionadas por pólvora. La ocupación de las unidades de quemados, tanto de adultos como pediátricas, llegó a estar al 100 % en Antioquia.

La ciudad también sufrió los efectos en diciembre pasado: globos de mecha con pólvora provocaron incendios, uno de ellos en el salón social de una unidad residencial de Itagüí, y las autoridades adelantaron operativos para incautar artefactos ilegales en varios puntos del Valle de Aburrá.

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Por eso la Gobernación ya arrancó campañas de prevención en instituciones educativas de varios municipios, con pedagogía para los menores y sus padres de familia, después de que el departamento encabezara la lista nacional de quemados la temporada pasada.

¿Qué recomiendan las autoridades para esta Navidad?

El llamado central es no usar pólvora y no dejar que los niños se acerquen a ella. Las autoridades de salud recuerdan que estos artefactos pueden causar daños graves en los ojos, las extremidades y la audición, muchas veces irreversibles, incluso en quienes solo están cerca observando.

Si alguien resulta quemado, la recomendación es clara: no aplicar café, crema dental ni remedios caseros. Lo indicado es lavar la zona con agua corriente fresca, sin hielo, y acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

Entre los artefactos que más se incautan y más daño causan están los totes y los voladores. La Alcaldía habilitó la línea 123 para reportar la venta y la manipulación ilegal de pólvora en la ciudad.

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Las piezas de la campaña apuntan también a los sueños y a las mascotas: «Cuando sea grande quiero ser bailarina. Que una quemadura con pólvora no cambie su vida» y «Celebra sin pólvora, cuida a tus mascotas» son los mensajes con los que la Alcaldía busca llegar a las familias antes de diciembre.

Sacado de X @FicoGutierrez

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El impacto no es solo humano. El alcalde ha insistido en que la pólvora afecta a las mascotas y a la fauna silvestre, que sufren con el ruido y las explosiones cada diciembre, y por eso dedicó una de las piezas de la campaña a los animales.

Con el alumbrado navideño cada vez más cerca, la Alcaldía de Medellín repite que la Navidad es para compartir y celebrar la vida, y que evitar la pólvora depende de todos. La invitación es a disfrutar la temporada sin poner en riesgo la vida propia ni la de los demás.