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Resumen: La Gobernación de Antioquia actualizó el cartel de la Operación Cazador tras las capturas de alias Primo Gay y Chuzo. Son 17 los objetivos que siguen siendo buscados, entre señalados integrantes de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y El Mesa.

El cartel de los más buscados en Antioquia fue actualizado después de las capturas de alias Primo Gay y alias Chuzo. Con estos dos resultados, son 17 las personas que continúan en la mira de las autoridades dentro de la Operación Cazador Antioquia, una estrategia dirigida a ubicar a cabecillas y otros integrantes de estructuras criminales con presencia en el departamento.

La nueva versión conserva los registros de los dos detenidos, pero incorpora sobre sus fotografías la marca de capturado. La actualización permite distinguir a quienes ya están a disposición de las autoridades de los objetivos que siguen siendo buscados. El listado inicial de la estrategia había priorizado a 19 personas vinculadas por los organismos de seguridad con diferentes grupos armados y organizaciones delincuenciales.

Así quedó el cartel de los más buscados

Entre los nombres que permanecen figuran alias Calarcá, Chiquito Malo y El Montañero. El cartel reúne objetivos señalados por las autoridades de pertenecer a las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y a la estructura delincuencial El Mesa. La búsqueda no corresponde, por tanto, a una sola organización ni se concentra únicamente en un municipio antioqueño.

En el caso de las disidencias de las Farc, la relación incluye a Alexander Díaz, alias Calarcá; Óscar Cuadros, alias Chejo; Luis Montoya, alias Jhon Fiera; Camila Palacios, alias Samantha o La Enfermera; y Dubian Berrío, alias Diomer o Dientón. Sus nombres forman parte de los objetivos que siguen apareciendo en el listado divulgado por la Gobernación de Antioquia.

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Por el Clan del Golfo aparecen Jobanis Ávila, alias Chiquito Malo; Elkin Omaña, alias Elkin; Nelson Guzmán, alias Soldado; el hombre conocido como Hugo o Vinagre; Juan Berrío, alias Fresita; y Ramiro Henao, alias Simón o Fantasma. Esta relación hace parte de la priorización de objetivos de la estrategia departamental, que busca coordinar las acciones de las instituciones encargadas de localizarlos.

El listado también incluye a Ofelia Angulo, alias La Negra; Carlos Agudelo, alias Nelson o El Calvo; Duván Chavarría, alias Matías o Pantera; Luisa Roldán, alias Verónica; y Jesús Navarro, alias Omar o Casinga, señalados de integrar el ELN. A ellos se suma Gustavo Pérez, alias El Montañero, identificado por las autoridades como cabecilla de El Mesa.

Dos capturas motivaron la actualización

La detención de alias Primo Gay fue anunciada el 14 de noviembre por el gobernador Andrés Julián Rendón. Se trata de uno de los nombres que aparecía en el cartel de objetivos prioritarios y cuya captura dio lugar a la modificación del material divulgado a la ciudadanía. El otro registro que ahora figura con la marca de capturado corresponde a Luis Terán, conocido como Chuzo, Niño o Matías, vinculado por las autoridades con el frente 4 de las disidencias.

El gobernador destacó el trabajo conjunto de la Fuerza Pública y la justicia para adelantar operaciones de inteligencia contra los responsables de hechos de violencia en el departamento. Esa articulación es uno de los componentes de la Operación Cazador Antioquia, presentada como un mecanismo para reunir capacidades operativas y judiciales frente a los objetivos de alto valor.

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Una estrategia entre varias instituciones

La propuesta de la Operación Cazador Antioquia contempla la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la explicación entregada por la Gobernación al presentar la iniciativa, el propósito es combinar capacidades de inteligencia, presencia territorial y Policía Judicial para localizar, capturar y judicializar a las personas priorizadas, dentro de las competencias de cada institución.

Con la actualización, el foco de la búsqueda permanece sobre los 17 objetivos que aún no tienen la marca de capturado en el cartel. Las detenciones de Primo Gay y Chuzo modifican ese balance, mientras continúa la estrategia dirigida contra integrantes de las distintas estructuras que operan en Antioquia.