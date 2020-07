JLo Pase lo que pase ‘toy pa’ ti Maluma

Pase lo que pase ‘toy pa’ ti … Are you ready Maluma graban banda sonora de Película /FOTO redes @JLo

Con el título inicial ‘Marry Me‘, JLo y Maluma están en estudio grabando banda sonora de su película.

La cantante Jennifer López y Maluma, ajustan detalles de banda sonora de la película que protagonizan, la cual aún no tiene fecha de estreno por el cierre de las salas de cine. “Pase lo que pase ‘toy pa’ ti Are you ready Maluma” es la frase que JLo, compartió en redes sociales con 2 fotografías una posando y la otra sonriendo en un estudio de grabación en Miami. Precisamente Maluma, también en sus redes deja otra fotografía con el mensaje: “esta clase me gusta … quien creen que es el neci@ y quien es el juicios@ de los 2 A siii… estamos grabando una bomba“.

JLo Pase lo que pase con “Marry Me” le dedica a Maluma, lo que será parte del éxito de una película que es esperada por los fanáticos de ambos y que en el proceso de rodaje muchas cosas pasaron desde sonrisas, regaños y llamados de atención para que el rodaje tuviera el aval del director y la actriz en el debut de Pretty Boy colombiano como actor.

JLo y Maluma en rodaje