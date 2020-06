La presentadora y modelo Jessica Cediel ha sido víctima de los biopolímeros, por lo cuales ha tenido que ser intervenida cuatro veces y confesó que no se siente preparada para la amputación de sus glúteos.

En varios programas de televisión ha contado su historia y todo lo que ha tenido que pasar por culpa de los biopolímeros.

“Tengo que esperar un año para que todo se termine de reacomodar. Desgraciadamente, es imposible sacar todo ese veneno, porque eso está pegado a los músculos y no se puede, a no ser que sea con una amputación total de la zona, algo que sería demasiado fuerte y no estoy preparada para eso”, contó Cediel.

Jessica Cediel detalló que tuvo dos recaídas después de una de las intervenciones:

“Me empezó a doler y me desmayé. Fue el primer día que me hicieron lavado con agua oxigenada, te la meten a presión con una jeringa y te sacan la sangre y el agua. ¡Es doloroso! De los senos para abajo tenía el cuerpo inflamado, además se me pegó la piel de la espalda y tenían que chuzar con las jeringas para sacarme el líquido”, reveló en la revista Vea.

FOTOS: Con “proceso legal”, Jessica Cediel le entregará a su ex el anillo de compromiso

Por el momento, Jessica Cediel se encuentra en la casa de sus padres pasando la cuarentena en Bogotá.