Gal Gadot anuncia ‘Wonder Wowan’ irá en octubre 2020

Un nuevo cambio sufrirá WW84 y lo anuncia la Mujer Maravilla.

Agosto estaba planeado para el estreno de la nueva película de Gal Gadot, WW84, la segunda parte de la Mujer Maravilla. Ahora, la propia actriz ha anunciado que se moverá otro mes más por el Covid-19 y la no apertura de salas de cine. Para los fanáticos, que ella esté dando estas noticias es parte aún de confianza que no se estrenará en plataformas, esperando vivir esta segunda aventura que nos llevará a 1984. Gadot en sus redes, resalta las marquesinas de varios teatros en USA que anuncian la modificación del estreno de su película.

Para aquellos seguidores de la saga, nuestra recomendación es que miren y estudien la historia de ese año sin olvidar la década, ya que tendrá referentes como MTV, la moda, música breakdance, series de televisión como Dallas y Dinastía además de adelantos tecnológicos entre otros detalles. Diana Prince se volverá reencontrar con un nuevo Steve Trebol por segunda vez en una trilogía que la directora y actriz habrían pactado con Warner Bros Pictures.

The new release date for WW84 is 10.2.20. Wow,it’s finally happening, & I couldn’t be more excited!To all the fans that stuck w/ us through this time, thank u so much! We couldn’t have done this w/o you.I’m so excited for you to get to see this #WW84, it will be worth the wait❤️ pic.twitter.com/GCU0tcpqHT

— Gal Gadot (@GalGadot) June 12, 2020