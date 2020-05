FOTOS: Con una sonrisa y algo de cabello, Hassam contó que estuvo en su última quimio

A través de su cuenta de Instagram, el humorista Gerly Hassam Gómez contó que estuvo en su última quimio tras estar en un tratamiento contra el cáncer en la sangre que padece.

Con una fotografía en la que salía mirando fijamente a la cara y mostrando sus blancos dientes dio a conocer, “hoy fue mi última quimio de este ciclo, viene una biopsia y dependiendo del resultado todo puede ponerse a mi favor”.

En la imagen que ya luce con un poco más de cabello Hassam detalló: “¡durante todo el proceso no quise en catéter interno para no estar pensando en que ando enfermo! 💪🏽 me regañaron, pero qué hago, es mi forma de enfrentar esta joda. ¡GRACIAS por todos sus mensajes! ¡Me recargan de energía!”.