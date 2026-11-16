Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Wikimedia Commons

Resumen: Un problema técnico en Chase dejó este lunes a miles de clientes con dificultades para acceder en línea a sus cuentas y completar transacciones en Estados Unidos. El banco asegura que los fondos siguen disponibles y que trabaja para resolver la falla, que según una fuente no fue un ataque cibernético. También hubo reportes de usuarios de otros bancos.

Falla técnica en Chase deja a miles de clientes con problemas para entrar en línea a sus cuentas

Este lunes 16 de noviembre miles de clientes de Chase, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, tuvieron problemas para entrar en línea a sus cuentas y hacer transacciones con normalidad, de acuerdo con medios estadounidenses que siguieron la falla durante la jornada.

El banco más afectado fue Chase, una de las entidades financieras más grandes de ese país, cuyos servicios digitales presentaron una interrupción nacional que también se dejó sentir en algunas sucursales físicas, donde clientes reportaron dificultades para retirar dinero y completar operaciones en persona.

Qué dijo el banco

En un comunicado, Chase reconoció el problema y aseguró que el dinero de los clientes está a salvo: «Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible».

De acuerdo con una fuente familiarizada con la situación, citada por medios de Estados Unidos, la interrupción se originó por un error técnico y no por un problema cibernético, lo que descartaría un ataque informático contra la entidad. Hasta la tarde de este lunes no había un plazo claro para la solución completa de la falla.

Zelle también se vio afectado

El problema no se quedó en la banca tradicional. Zelle, la popular plataforma de transferencias usada por millones de personas en Estados Unidos, también reportó dificultades y apuntó directamente a Chase como el origen: «Este es un problema de Chase. Tienen que hablar con ellos», dijo un portavoz de la plataforma a NBC News.

Reportes de usuarios en varios bancos

Según el sitio Downdetector, que mide en tiempo real las fallas de servicios digitales, hacia las 2:30 p. m., hora de Miami, ya se contaban más de 4.687 reportes de usuarios con problemas en Chase. Pero no fue el único: también hubo reportes de usuarios de Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist que decían tener dificultades para acceder a sus cuentas en línea durante la jornada. Se trata de quejas registradas por los propios usuarios en esa plataforma, sin que cada entidad haya confirmado una caída general de sus servicios.

En redes sociales circulan testimonios de usuarios que no pudieron consignar, transferir ni revisar sus saldos, lo que generó preocupación sobre el estado de su dinero en medio de la interrupción.

Una semana de fallas tecnológicas en Estados Unidos

La interrupción bancaria llega en una semana cargada de problemas tecnológicos en ese país. Son episodios diferentes, sin relación establecida entre sí, pero que tienen a muchos usuarios en alerta. La semana pasada, Microsoft Outlook estuvo fuera de servicio cerca de 48 horas por lo que la compañía describió como una actualización de capacidad, una caída que afectó a usuarios en todo el mundo.

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Además, el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender todos los despegues a nivel nacional durante varias horas por una actualización fallida de sus instalaciones, un paro que tuvo efectos incluso en los vuelos entre Colombia y Estados Unidos.

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¿Qué deben tener en cuenta los clientes?

Mientras se restablecen los servicios, la recomendación general para los usuarios es conservar la calma y verificar sus cuentas apenas sea posible: según el banco, los fondos siguen disponibles y lo que está fallando es la velocidad de algunas transacciones, tanto en la banca en línea como en ciertas sucursales.

La entidad pidió paciencia a sus clientes y reiteró que trabaja para normalizar el servicio «lo antes posible». Por ahora, en redes sociales la inconformidad de los usuarios sigue creciendo a la par de los reportes.