Canarias recibió 3.047 migrantes durante el fin de semana y cientos durmieron en los muelles

Foto: EFE/Gelmert Finol

Resumen: Canarias recibió 3.047 migrantes en 23 cayucos durante el sábado y domingo. En El Hierro, 870 personas durmieron en los muelles por falta de alojamiento. El balance de EFE del lunes 16 de noviembre registra además traslados desde la isla y el récord diario de 1.580 llegadas del sábado.

Canarias cerró el fin de semana con la llegada de 3.047 migrantes en 23 embarcaciones, de acuerdo con el balance publicado este lunes 16 de noviembre por EFE a partir de información de los servicios sanitarios, Salvamento Marítimo y el 112. La mayor presión se concentró en El Hierro, donde 870 personas tuvieron que pasar la noche del domingo en los muelles por falta de espacio de alojamiento.

El recuento reúne dos jornadas consecutivas de llegadas al archipiélago español: 1.580 personas el sábado y 1.467 el domingo. A ellas se suman las 843 del viernes, con lo que el acumulado de los tres días alcanzó las 3.890 personas en 31 cayucos.

Canarias recibió nueve cayucos el domingo

Durante la jornada del domingo fueron atendidas nueve embarcaciones, ocho de ellas en El Hierro y una en Tenerife. En total, 1.354 personas desembarcaron en la primera isla y otras 113 llegaron al puerto de Los Cristianos, en Tenerife, después de un rescate a cinco millas de la costa.

Entre las personas llegadas el domingo figuraban al menos 110 mujeres y 66 menores. El dato era parcial, pues todavía faltaba el desglose de los 263 ocupantes de uno de los cayucos desembarcados en La Estaca. Por eso, esas cifras no representan un conteo definitivo de mujeres y menores para toda la jornada.

La última operación del día concluyó a las 10:30 de la noche en La Restinga, donde la salvamar Navia desembarcó a 93 personas. En ese grupo había dos mujeres y seis menores, cinco niños y una niña, según los datos recogidos por los servicios de atención en el puerto.

Los ocupantes de ese cayuco, procedentes de Senegal y Gambia, relataron que habían salido de Dakar siete días antes. En otros testimonios recabados durante el fin de semana se mencionaron travesías de entre cinco y ocho días desde distintos puntos de ambos países.

870 personas durmieron en los puertos de El Hierro

La falta de plazas de alojamiento obligó a que las personas de cinco cayucos permanecieran en los muelles al terminar el domingo. De las 870 que pasaron allí la noche, 546 estaban en La Restinga y 324 en La Estaca, según el balance difundido por la agencia.

El reporte sobre los recursos de acogida también registraba a 1.606 personas en centros de atención. De ellas, 1.300 se encontraban en el centro de atención temporal de extranjeros de San Andrés y otras 306 en el polideportivo de esa localidad y en el convento de Frontera.

Este lunes, a las 7:45 de la mañana, fueron trasladadas otras 360 personas desde El Hierro en un barco regular. El balance de EFE mencionaba una segunda derivación de 360 personas prevista para las 2:00 de la tarde, sin confirmar en ese reporte su realización.

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El sábado dejó la mayor cifra diaria registrada

Las 1.580 llegadas del sábado se distribuyeron en catorce cayucos y constituyen, según el recuento citado, el mayor número documentado en un solo día en las costas canarias desde que comenzaron esos registros en 1994. El domingo quedó por debajo de ese máximo, aunque mantuvo un volumen elevado de operaciones de rescate y desembarco.

En El Hierro, las llegadas del domingo se repartieron entre La Restinga, con 1.030 personas en seis embarcaciones, y La Estaca, con 324 en otras dos. Tres personas necesitaron traslado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, de acuerdo con los partes recogidos sobre las primeras operaciones de la jornada.

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El balance de este lunes pone el foco tanto en el número de personas rescatadas como en la capacidad de acogida de las islas, especialmente en El Hierro, donde los traslados y la disponibilidad de alojamiento marcaron el cierre del fin de semana.