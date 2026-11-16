Foto: Captura de video

Resumen: El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la comisionada Jessica Tisch anunciaron la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica (SRG) de la NYPD. La respuesta a las protestas pasará a una división civil de diálogo, un equipo de 30 policías y una nueva división de patrullaje, y el contraterrorismo quedará en la oficina de inteligencia de la policía. Se prohíben el gas lacrimógeno, las armas largas y el kettling en protestas.

Minuto30.com .- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la comisionada de la Policía, Jessica Tisch, anunciaron este lunes 16 de noviembre la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica (SRG, por su sigla en inglés) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), según informó la oficina del alcalde y recogió Fox News.

El propio Mamdani lo confirmó en su cuenta oficial de X con un mensaje corto: «We are disbanding the SRG» («Estamos disolviendo el SRG»).

Qué es el SRG y qué pasará con sus funciones

El SRG es la unidad especializada de la NYPD que se encargaba de labores de contraterrorismo y de responder a protestas y grandes movilizaciones. Según la alcaldía, el anuncio cumple una promesa de campaña de Mamdani: separar la respuesta a las protestas de la lucha contra el terrorismo.

Con la nueva estructura, las funciones de contraterrorismo del SRG, incluidos los despliegues de armamento pesado en infraestructura crítica, pasarán a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo de la NYPD.

Cómo se responderá ahora a las protestas

La manifestación pública será atendida por tres piezas, de acuerdo con el comunicado oficial:

Una División Comunitaria de Diálogo y Desescalada (CDDD), de carácter civil, dentro de la Oficina de Seguridad Comunitaria del alcalde. No tendrá armas ni poder de arresto.

El Equipo de Apoyo a la Primera Enmienda (FAST), con 30 policías uniformados formados en comunicación y desescalada, dentro de la Oficina de Asuntos Comunitarios de la NYPD. Trabajará mientras se crea la división civil.

Una nueva División de Apoyo de Patrullaje, con agentes seleccionados y capacitados en manejo de multitudes. Según la alcaldía, harían arrestos en protestas solo en casos excepcionales y, el resto del tiempo, apoyarían el patrullaje.

Nuevas restricciones durante protestas

Las reformas también fijan límites para los agentes durante actividades protegidas por la Primera Enmienda: se prohíben formalmente el «kettling» (encierro de manifestantes), las armas largas y el gas lacrimógeno. El gas pimienta no se usará como herramienta de control de multitudes, y los dispositivos acústicos de largo alcance quedarán limitados a 90 decibeles. Los agentes tampoco podrán usar bicicletas como arma, salvo para evitar una muerte o una lesión física.

La alcaldía indicó que los cambios se aplicarán sin costo adicional y sin aumentar ni reducir el número de policías. Según CBS News y NBC New York, las reformas comenzarían a aplicarse a partir de enero.

Antecedentes de una unidad polémica

El SRG fue creado en 2015 con un enfoque declarado en contraterrorismo, según The Guardian, y también respondía a protestas y grandes movilizaciones. En 2020, durante las manifestaciones por la muerte de George Floyd, fue acusado de detener ilegalmente a más de 100 manifestantes, y en 2023 se anunció un acuerdo legal que hoy regula cuándo y cómo se despliega la unidad, recordó NBC New York.

Tisch señaló en una audiencia de presupuesto en marzo que el SRG no atendía normalmente protestas pacíficas, sino aquellas con actividad criminal. Según Fox News, la comisionada indicó que en 2025 la NYPD facilitó 4.255 protestas y que el SRG estuvo disponible en 245 de ellas, cerca del 6 %.

Politico reportó además que Mamdani respaldó un proyecto de ley del Concejo de la ciudad que buscaría dejar por escrito que una unidad como el SRG, y las tácticas por las que fue cuestionada, no puedan reconstituirse en el futuro bajo otro alcalde.

Lo que dijeron Mamdani y Tisch

«Durante nuestra campaña prometí a los neoyorquinos que disolveríamos el Grupo de Respuesta Estratégica y separaríamos el contraterrorismo de la respuesta a las protestas, y hoy cumplimos esa promesa», dijo Mamdani, según el comunicado. El alcalde añadió que las reformas recogen los cambios clave de la propuesta de ley CURB del concejal Chi Ossé, que dijo apoyar.

Por su parte, Tisch afirmó que no apoyaría cambios que disminuyan la capacidad de la NYPD de proteger a los neoyorquinos o que dejen a los agentes sin recursos ante una amenaza grave. La unidad había sido criticada por organizaciones y sectores que la consideran demasiado militarizada, mientras otros sostienen que es necesaria para operaciones de contraterrorismo, según NBC New York.

Lea también: Alcalde de Nueva York confirma que hay colombianos entre las víctimas del derrumbe en Brooklyn

Lea también: ¡ALERTA EN MANHATTAN! Nueva York gira al extremo: un «alcalde progresista» de 34 años desata la incertidumbre