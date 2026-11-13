Sigue la caída mundial de Microsoft: estas son las aplicaciones afectadas

Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: La caída mundial de Microsoft sigue por segundo día: Outlook, Teams, Copilot y OneDrive continúan con fallas. Microsoft reporta una recuperación gradual y descarta un ciberataque.

La caída mundial de los servicios de Microsoft continúa este viernes 13 de noviembre, ya en su segundo día, con miles de usuarios, empresas y entidades públicas en varios países todavía con problemas para usar el correo Outlook, Teams y otras herramientas de Microsoft 365. La compañía asegura que la recuperación avanza de forma gradual, aunque admite que la capacidad de sus sistemas todavía no ha vuelto a los niveles normales.

En su parte más reciente, publicado en la madrugada de este viernes, Microsoft indicó que las acciones de recuperación ya se completaron en parte de la infraestructura afectada de la región de Asia Pacífico y que ahora se extienden al resto del mundo. «Estamos viendo mejoras en escenarios clave, como el acceso a los buzones y el procesamiento de correos retrasados, aunque pueden continuar algunas fallas intermitentes», señaló la empresa, que reiteró que su prioridad es reducir las colas y el rezago de correos electrónicos.

RTVC alertó en la madrugada que la caída a nivel mundial deja inoperativos el correo electrónico Outlook, el entorno Teams, SharePoint Online, el chatbot de inteligencia artificial Copilot, OneDrive y OneNote, entre otros servicios de la compañía.

El problema comenzó a reportarse masivamente cerca de la 1:00 de la tarde del jueves (hora de Colombia) y ya supera las 16 horas de duración, lo que la convierte en una de las interrupciones más extensas de la compañía en los últimos años. Microsoft ha entregado partes cada pocas horas: primero informó que estaba reiniciando los servidores afectados, luego que validaba un método alternativo de verificación de estado y, en la madrugada de este viernes, que la recuperación avanza por fases, región por región.

Estas son las aplicaciones afectadas

De acuerdo con la página de estado de Microsoft 365 y los reportes de las instituciones que siguen el incidente, la falla se presenta así:

Outlook y Exchange Online (correo y calendario): son los servicios más golpeados. Muchos usuarios no pueden abrir sus buzones ni en la web ni en las aplicaciones de escritorio y celular, y los correos llegan con retraso. Microsoft aclaró que los mensajes retrasados se conservan hasta 48 horas y no se pierden.

son los servicios más golpeados. Muchos usuarios no pueden abrir sus buzones ni en la web ni en las aplicaciones de escritorio y celular, y los correos llegan con retraso. Microsoft aclaró que los mensajes retrasados se conservan hasta 48 horas y no se pierden. Copilot: el asistente de inteligencia artificial puede no cargar, no responder o no lograr acceder al correo, al calendario y a los archivos.

el asistente de inteligencia artificial puede no cargar, no responder o no lograr acceder al correo, al calendario y a los archivos. Teams: las llamadas, reuniones y chats funcionan con normalidad en la mayoría de los casos, pero fallan las funciones de calendario, como programar o editar reuniones, y no se pueden crear canales privados ni eventos en vivo.

las llamadas, reuniones y chats funcionan con normalidad en la mayoría de los casos, pero fallan las funciones de calendario, como programar o editar reuniones, y no se pueden crear canales privados ni eventos en vivo. SharePoint Online y OneDrive: los archivos guardados se pueden abrir, pero compartirlos con personas externas puede fallar.

los archivos guardados se pueden abrir, pero compartirlos con personas externas puede fallar. Planner y To Do: pueden no cargar o fallar al guardar tareas.

pueden no cargar o fallar al guardar tareas. Otros servicios con fallas reportadas: Microsoft Defender XDR, Intune, Purview, Power BI y la aplicación de autenticación Authenticator.

Una afectación que llega a gobiernos, aerolíneas y bolsas

La caída es global. En el Reino Unido, médicos, farmacias, colegios y fuerzas de policía pidieron a la ciudadanía comunicarse por teléfono en lugar de correo electrónico, y el Parlamento habilitó canales alternos de comunicación. En Asia, las aerolíneas IndiGo, Akasa Air y Air India reportaron afectaciones en su atención por correo; en Taiwán, firmas de valores llegaron a confirmar operaciones por fax; y en Europa, la bolsa Euronext y la naviera Maersk advirtieron retrasos en sus comunicaciones. Las compañías de inteligencia artificial OpenAI y Anthropic también reportaron problemas con sus conectores de Microsoft.

En Downdetector, la plataforma que mide las caídas de servicios digitales, se acumularon cerca de 130.000 reportes sobre Outlook y más de 38.000 sobre Microsoft 365 en el pico de la falla, cifras que han ido bajando con el paso de las horas. Microsoft 365 es usado por unos 430 millones de personas en el mundo, según datos de la propia compañía.

La causa de la caída, identificada por Microsoft este jueves bajo el incidente EX1550543, fue que varios servidores quedaron inesperadamente fuera de servicio, lo que sobrecargó la infraestructura restante. La compañía descartó que se trate de un ciberataque: afirmó que no hay evidencia de actividad maliciosa. Es la segunda gran interrupción de los servicios de Microsoft 365 en lo que va del año.

La recomendación para los usuarios sigue siendo la misma: no reinstalar aplicaciones ni cambiar contraseñas, porque la falla está del lado de Microsoft. Si un servicio no carga, hay que esperar unos minutos y volver a intentarlo mientras avanza la recuperación gradual. El estado de la recuperación se puede seguir en la página oficial de estado de Microsoft, que actualiza el avance por servicio y por región, y los administradores de sistemas pueden revisar el detalle técnico del incidente en el centro de administración de Microsoft 365 con el código EX1550543.

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