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Resumen: Donald Trump anunció que podría reunirse con Kim Jong Un durante su viaje a China, aunque explicó que organizar la cita depende de Xi Jinping. La gira comenzará en Manila con la Asean y continuará en Shenzhen con la APEC. El presidente también prevé encuentros con Xi y Vladimir Putin para tratar armas nucleares y Oriente Medio. Una reunión con Kim sería la cuarta entre ambos.

Donald Trump planteó una posible reunión con Kim Jong Un durante su viaje a China

Donald Trump abrió la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un durante su viaje a China. El presidente de Estados Unidos se refirió a ese eventual encuentro este lunes 16 de noviembre, al presentar parte de la agenda diplomática que desarrollará en Asia.

Desde la Casa Blanca, Trump señaló que tiene previstos contactos con el presidente chino, Xi Jinping, y con el mandatario ruso, Vladimir Putin. A esa agenda podría sumarse una reunión con Kim, aunque sus declaraciones no la dieron por confirmada ni establecieron una fecha para llevarla a cabo.

«Estaremos con el presidente Xi (…) también nos reuniremos con el presidente Putin y podríamos reunirnos con Kim Jong Un», manifestó el mandatario estadounidense, según el reporte de la agencia AFP sobre sus declaraciones.

Donald Trump condicionó la posible cita al papel de Xi

El presidente explicó que la organización de un encuentro con el dirigente norcoreano «depende del presidente Xi». Con esa afirmación dejó abierta la posibilidad de retomar una conversación directa con Kim durante su estancia en territorio chino, sin anunciar todavía una cumbre acordada entre ambas partes.

De concretarse, sería la cuarta reunión de Trump con el líder de Corea del Norte. Los tres encuentros anteriores ocurrieron durante su primer mandato en la Casa Blanca, entre 2017 y 2021, un periodo en el que ambos pasaron de una relación de fuerte tensión a reuniones presenciales sobre la situación de la península coreana.

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La gira comenzará en Filipinas y continuará en China

Antes de dirigirse a China, Trump viajará a Manila para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida como Asean. De acuerdo con la agenda descrita en el reporte, esa etapa de la visita comenzará el martes.

El siguiente destino será Shenzhen, en China, donde asistirá a la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. En ese marco se sitúan las conversaciones que el presidente estadounidense anunció con Xi y Putin y la posibilidad adicional de encontrarse con Kim.

Trump indicó que su reunión con los mandatarios de China y Rusia estará centrada en la «paz mundial». Entre los asuntos que mencionó están la reducción del número de armas nucleares y la búsqueda de una solución al conflicto en Oriente Medio.

Los tres encuentros anteriores con Kim Jong Un

La primera cumbre entre Trump y Kim tuvo lugar en Singapur el 12 de junio de 2018. Ambos líderes acordaron entonces trabajar por la desnuclearización de la península coreana, en un acercamiento que incluyó el compromiso estadounidense de ofrecer garantías de seguridad.

La segunda reunión se celebró en Hanói, Vietnam, en febrero de 2019. Esa cita terminó sin acuerdo, en medio de diferencias sobre el levantamiento de sanciones reclamado por Pionyang y las exigencias de Washington relacionadas con el programa nuclear norcoreano.

En aquella segunda cumbre no se firmó la declaración conjunta que se había negociado. Trump explicó entonces que las concesiones propuestas sobre instalaciones nucleares no bastaban para aceptar el levantamiento de sanciones solicitado.

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Un tercer encuentro se produjo el 30 de junio de 2019 en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas. En esa ocasión, Trump cruzó brevemente la línea de demarcación hacia territorio norcoreano junto a Kim, en una escena que marcó aquel acercamiento diplomático.

Las declaraciones de este lunes vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de una conversación directa entre los dos líderes. Por ahora, lo anunciado por Trump es una eventual reunión durante su visita a China, sujeta a que pueda organizarse, y no una confirmación de que la cita ya esté programada.